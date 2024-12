En el marco de la reunión de la reunión del Consejo Federal del PRO, el líder del partido, Mauricio Macri, se oficializó la intervención del sello en la provincia de Córdoba. Para esto, el ex presidente nombró para esa tarea a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso.

El ahora ex titular del PRO de Córdoba, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, había convocado a elecciones internas para evitar una jugada de Macri. El anuncio del ex presidente irritó a los representantes cordobeses del partido amarillo, que adujeron haberse enterado en el mismo momento.

"Macri decidió volver a ignorar el federalismo y la democracia para seguir matando el gran partido que fundó. Hoy intervinieron al PRO Córdoba y a todas sus autoridades; lo hicieron por razones ideológicas y para evitar elecciones internas con el objeto de decidir en Buenos Aires las candidaturas cordobesas para 2025", se lamentó a través de su cuenta en X Agost Carreño.

Y agregó: "No hay justificación para esta decisión arbitraria, y lamento profundamente que no se animaran a ir a las urnas, que son la base de la democracia. Voy a seguir peleando hasta las últimas consecuencias para defender la autonomía y, sobre todo, los derechos políticos de los afiliados del PRO Córdoba. El federalismo, la transparencia y la democracia no se declaman, se practican".

Otra cordobesa, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado tomó el micrófono en el Consejo Federal del PRO para anunciar que la intervención "no está en el acta que llegó anoche" y que los afiliados de Córdoba "se están desayunando".

"No me parece que tengamos más intervenciones partidarias", dijo la diputada, con el mismísimo Macri a unos metros, y agregó: "Yo defiendo al PRO y a esta camiseta y me veo en la obligación de la intervención de Córdoba es un escritorio (puesto) de la Capital Federal (para) poner a quienes conducen los destinos de la provincia".

Al margen del reclamo, hay quienes ven a Rodríguez Machado como la parte del PRO que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lidera la fracción que forma parte del gobierno de Javier Milei.

En off, voces del partido amarillo se quejaban que no había una postura clara del rol en la provincia mediterránea. En ese sentido, marcaron que no se conllevan la identidad de "opositores" con los acuerdos provinciales con sectores ligados a los ex gobernadores peronistas José Manuel De la Sota (ya fallecido) y Juan Schiaretti.

Más cerca de Macri, un dirigente negaba que hubiese un problema de identidad del PRO, pero aclaró que si un presidente de bloque se quiere ir a otro, tiene que renunciar al partido y que no puede hacer ambas cosas.

Macri había enfurecido meses atrás con Agost Carreño, que se había ido a Encuentro Federal tras las elecciones 2023. En una vista a Córdoba, el ex presidente se quejó de que el entonces titular del partido en la provincia votaba "sistemáticamente en contra". En ese sentido, comenzó a delinear la intervención, que inicialmente la iba a encabezar el legislador porteño Darío Nieto.

"Tampoco avanzó en la intervención del partido, sino que estableció que va a poner un veedor para hacer cosas que ya puede hacer: no tiene que ir a Tribunales a ver cómo está el expediente, porque están digitalizados y los puede ver desde Buenos Aires sin necesidad de pagar un pasaje de avión", comentaba Agost Carreño a El Destape el mes pasado.