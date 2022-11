Macri prometió que si gana JxC va a gobernar "con los cascos puestos"

El expresidente lanzó una frase repudiable horas después de los dichos antidemocracia de un senador aliado como Luis Juez.

El expresidente Mauricio Macri lanzó una frase repudiable en TN horas después de los dichos antidemocráticos de un senador aliado como Luis Juez. Prometió que si gana Juntos por el Cambio va a gobernar "con los cascos puestos". “Estamos comprando cascos especiales", dijo Macri en una entrevista con Joaquín Morales Solá en TN, y agregó: "Vamos a bancar con los cascos puestos". Además, Macri apuntó contra el gremio de Camioneros al decir que "nadie invierte en un país en donde existen los Pablo Moyano”.

El sábado por la noche el senador del PRO, Luis Juez, había afirmado que "ningún argentino" puede decir que la democracia "le cambió la vida". “Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia y yo puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida", dijo el legislador cordobés.

“El populismo inyecta decepción. Las empresas estatales pierden por año 6 mil millones de dólares. Necesitamos un gobierno con coraje”, afirmó el expresidente. “El peronismo tiene ideas secuestradas. Si la Argentina no termina con los comportamientos mafiosos no tiene futuro. Hay que dar batalla y después de esa batalla, sale el sol”, agregó.

El líder del PRO aseveró: “Un gobierno de Juntos por el Cambio va a ser mucho mejor porque capitalizamos la experiencia anterior. Vamos a vivir con la verdad, con un gobierno trasparente. El Estado no puede resolver todo”. Analizó sobre su mandato 2015-2019: “Asumí en el tercer subsuelo, llegué al sexto o séptimo piso, pero las expectativas eran altas y fue insuficiente, no pude ganar la reelección. Este Gobierno volvió y se fue del séptimo piso al séptimo subsuelo”.

Sobre su posible candidatura, no fue acertivo: “Estoy muy esperanzado como nunca antes. Necesitamos un cambio profundo. Tenemos que discutir para qué vamos a volver al gobierno. Hoy estoy para debatir ideas. Me siento en ese lugar”. Y aseguró: “Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir quiero o no ser candidato. Yo no me subí a la candidatura, no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.

Criticó al peronismo: “La Argentina decidió abrazarse a ideas modernas, no a las anacrónicas. Esta versión del peronismo/kirchnerismo defiende a los que no trabajan". Sin embargo, lanzó una frase insólita: "Si Perón resucitase hoy, se afiliaría a Juntos por el Cambio porque es el que defiende a los que trabajan”.

Lanzó misiles contra el gobierno actual: “Hoy espero reflejar lo que me pasa. Estoy triste, preocupado por lo que estamos viviendo. Por el creciente deterioro de un gobierno que no tiene rumbo, ni plan y se ha dedicado a destruir oportunidades. Argentina está fuera del mapa”.

Y siguió: “La Argentina no puede crecer producto de este entramado mafioso de la política y del empresariado. Hay que establecer reglas de juego claras. Es complejo y el país simplifica todo. Siempre creímos que íbamos a encontrar a un Maradona que nos solucione todo a todos y eso no existe”.