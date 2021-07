Macri comparó al Estado con una cancha de futbol

El ex presidente volvió a criticar el rol del Estado y atacó las medidas sanitarias que implementó el Gobierno nacional.

De vacaciones por Europa en plena emergencia sanitaria, el ex presidente Mauricio Macri criticó las medidas de cuidado y restricciones que implementó el Gobierno argentino para dar respuesta a la pandemia de coronavirus y comparó el rol del Estado con poner una cancha de futbol.

Para cualquier situación, el ex mandatario utiliza una metáfora futbolera para explicar cualquier cosa. En esta oportunidad, Macri reflexionó: "No hay oportunidad para vos si no crees positivamente en vos y me das el poder que desde el Estado te la dé. Los jóvenes permea por la independencia que te dan las redes, cómo podes confiar en un tipo que no conoces en ves de vos mismo, confiar en un señor que no votaste y no sabes que cuando lo votaste te va a responder. Confiar en vos mismo es confiar en un gobernante que no te promete que te lo va a resolver, sino que va haber una cancha donde vos vas jugar".

Acto seguido, el dirigente del PRO argumentó: "Nosotros somos responsables de cortar el pasto, de pintas las rayas y de poner los arcos porque los ciudadanos hacen los goles, nosotros no hacemos los goles".

"Ellos hacen goles con su creatividad, con su innovación y con gente que le facilite la vida", aseveró el ex mandatario y aprovechó para criticar al Gobierno argentino: "Que le pida la menor contribución y no le robe una parte consustancial de su trabajo que dicen que van a saber administrar y nadie los termina administrando mejor que el propio dueño del recurso".

Por otra parte, el expresidente volvió a victimizarse como perseguido político: “He pagado el costo en mi gobierno de tener medios dominados económicamente por el kirchnerismo”, sostuvo.

“No puede jamás avasallarse la libertad de expresión, que es un elemento fundamental. Yo he pagado el costo en mi gobierno de tener medios dominados económicamente por el kirchnerismo y de propiedad del kirchnerismo calumniándome todos los días y jamás hice absolutamente nada porque dije ‘este el costo que debo pagar para garantizar que la Argentina nunca más vuelva a perder ningún ápice de la libertad de expresión”, manifestó el ex presidente.

En el mismo tono, Macri volvió a referirse a “el populismo”. Dijo que los gobiernos progresistas “venden un maravilloso presente, pero al día siguiente te encontrás con que hipotecaste tu futuro. Rechaza la competencia y pregona la igualdad por abajo junto al aislamiento”