Macri cerrará Aerolíneas Argentinas si vuelve: "No tiene que existir más"

El ex presidente aseguró que si el Estado debe invertir dólares para mantenerla entonces "no debe existir más".

El ex presidente Mauricio Macri adelantó que en caso de volver al poder cerrará Aerolíneas Argentinas para evitar financiarla con dinero del Estado. Uno de los líderes de Cambiemos mintió al decir que no influyó en las causas contra Cristina Kirchner y hasta dijo que el control de precios fracasó siempre pese a que en su gobierno mantuvo el programa de Precios Cuidados.

"No poner un dólar más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, entonces que no exista más. Hay otras líneas aéreas que nos van a llevar a donde necesitemos, vamos a conectarnos al mundo sin tener que darle a Biró y sus amigos 700 millones de dólares por año. No va más", afirmó Mauricio Macri.

El periodista de Todo Noticias Joaquín Morales Solá no le preguntó que pasaría con los centenares de empleados que tiene la Aerolínea de bandera, ni tampoco cómo haría para que el mercado ofrezca vuelos a regiones de la Argentina con menor demanda como algunas zonas del sur de la Argentina. Minutos antes, el ex presidente había afirmado que era necesario generar empleo.

No es la primera vez que Macri adelanta qué hará con Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, las veces anteriores había planteado la posibilidad de privatizarla y no de cerrarla como dio a entender con Morales Solá. También habló acerca de la inflación que definió como uno de los problemas más graves que tiene la Argentina.

"El control de precios fracasó en todos los lugares del mundo", dijo Macri, quien durante su gobierno impuso controles como los Precios Cuidados y que estableció "acuerdos de caballeros" con los empresarios productores de alimentos durante la disparada de la inflación en el año 2018.

En otro tema, Macri se definió como un "perseguido político" y dijo que lo persiguen. Pese a las reuniones que tuvo en la Quinta de Olivos con jueces que fallaron en contra de Cristina Kirchner, negó tener vínculos con la persecución de la ex presidenta. "Jamás me metí en los juicios de la ex presidenta, ni me metí, ni me preocupé, no llamé a ningún juez. Lo que si le dije a todos los jueces es que apliquen la ley", dijo.

Macri: "Cristina es víctimas de las promesas de Alberto Fernández"

El disputado líder de la oposición afirmó que Cristina Kirchner es víctima de las promesas de Alberto Fernández y sostuvo que el presidente "habla mucho" y se "contradice al decir algo a la mañana y negarlo a la tarde".

"Ella es otra víctima más de las promesas de un presidente que no cumple ninguna. Ha recibido un montón de promesas y este señor no le cumple ninguna, entonces ella desespera. Esto es lo que pasa", afirmó el ex jefe de gobierno porteño.