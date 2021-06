La frase con la que Pichetto humilló a Macri en TN: "Que se cuide"

Miguel Ángel Pichetto reveló una interna en Juntos por el Cambio que deja muy mal parado a Mauricio Macri de cara a las elecciones.

Mientras en Juntos por el Cambio se pelean y debaten acerca de quién asumirá el liderazgo en las próximas elecciones legislativas 2021 para allanar el camino de cara a las presidenciales del 2023, Miguel Ángel Pichetto ofreció un testimonio que dejó muy mal parado a Mauricio Macri. El Auditor General de la Nación ofreció una entrevista en TN en la que reveló una interna del partido en la que resulta muy humillante para el expresidente.

Consciente de que JxC está dividido -al menos- entre aquellos que apoyan a Larreta y quienes prefieren a Macri, Pichetto fue consultado, en el programa La Rosca, sobre la posibilidad de que los candidatos para las elecciones legislativas 2021 vayan a una interna.

"¿Tan grave sería eso?", le preguntó Eduardo van der Kooy. Pichetto, sin ningún tipo de filtro, comentó. "No, tampoco es un hecho dramático ir a internas, pero enfrente está el Gobierno, que ha tenido una gran capacidad de resiliencia y ha acompañado a su líder (NdeR: Cristina Kirchner) en todas las instancias, la han defendido". Y luego, reveló: "En cambio, en Juntos por el Cambio algunos lo quieren jubilar a Macri".

Van der Kooy optó por llevar la conversación a otro terreno y realizó una comparación: "No es lo mismo Cristina que Macri en cuanto a fenómenos de liderazgo". Sin embargo, ex candidato a vicepresidente que perdió las elecciones del 2019 se mostró opuesto a dicha idea: "Yo creo que los dos tienen un núcleo duro en diversos sectores de la sociedad. Macri los tiene en muchos sectores de la clase media, en sectores empresarios que acompañaron una visión de país".

"La señora Vicepresidenta tiene una gravitación en sectores populares y especialmente el corazón de su poder está en la tercera sección electoral y en el Conurbano. Y eso lo va a defender con uñas y dientes. De ahí va a hacer la lista, encolumnar las candidaturas y va a hacer lo que tenga que hacer para ganar", agregó Pichetto.

Por otra parte, y siguiendo con la línea de rescatar a Macri de la bajísima imagen negativa que tiene en la sociedad, el ex senador sostuvo: "Yo creo que es un escenario de diálogo, tiene que haber una construcción positiva. Macri no es una persona para desperdiciar como ex presidente y su núcleo de ideas. Ese proceso no habría que adelantarlo. Macri es imprescindible para que la fórmula opositora pueda ganar. No sé si será el candidato, pero es importante que se cuide su figura presidencial. Es equivalente a la figura de Cristina".

La durísima crítica de Elisa Carrió a Facundo Manes que ensancha la interna en Juntos por el Cambio

Elisa Carrió dialogó con "Sólo una vuelta más", programa emitido por TN, y lanzó dardos contra Facundo Manes: "Para algunos la vida es un camino. Para mí, la vida es un camino... Es como si yo les dijera ahora: 'Me merezco ser presidente, pero yo no entro a un despacho ni aunque me maten'. ¿Está claro? A mí, el rol que me dio la historia y la vida fue abrir caminos y estoy feliz con eso. Hay gente que en la política que quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada, con una especie de mesianismo, que no es cristiano. ¿Está?".

Frente al evidente descargo contra la persona por la que apuesta la UCR, el conductor del programa consultó: "¿Te estás refiriendo a Manes?". Inmediatamente después, e intentando ponerle un poco de misterio, Carrió respondió: "Me estoy refiriendo los que quieren llegar en helicóptero a la Casa Rosada. No son de un partido ni del otro. Son de ellos. Yo le pediría humildad. Acá, lo más fuerte, es mostrar la unión de los argentinos y no si alguien es más hombre o preparado que otros. Lo que digo es que hay que tener grandeza".

Luego, Carrió contó que recibió a Manes en su hogar y explicó qué sensaciones le quedaron de la charla que mantuvieron: "Hablé con Facundo, estuvo acá en casa, y él quiere serlo (NdeR: candidato), pero que todos nos pongamos a disposición de ellos... y yo quiero la unidad. Quiero que el PRO no se rompa por este tema, quiero una lista de los top 10".