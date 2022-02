En una insólita carta pública, Macri amenaza con volver al Gobierno

El expresidente Mauricio Macri escribió otra carta para completar la saga de textos que publica desde hace unos meses en las redes sociales cada vez que quiere cuestionar al gobierno de Alberto Fernández y recordarles a los argentinos su deseo de volver a ser Gobierno.

Esta vez, el exmandatario que tomó deuda a 100 años y firmó un millonario acuerdo con el FMI, se refirió al supuesto “éxodo de argentinos” y aseguró: “En nombre de ellos no podemos aceptar que este gobierno errático nos empuje cada día a la desesperanza. Por eso, estamos obligados a construir una ilusión de futuro, porque esa ilusión nos guiará y nos salvará".

Mauricio Macri habla de un “aluvión de emigrantes" como "una fractura en la historia argentina”, "la ilusión de que hay un destino para todos los argentinos”, quizá se esté refiriendo a que durante su gobierno más de 1200 científicos del mundo firmaron una carta para el entonces presidente en el que denunciaban el colapso del sistema de ciencia y tecnología y le advertían el inminente éxodo de profesionales capacitados. Después de “doce años de continuo crecimiento y expansión”, el sistema de ciencia y tecnología del país “está colapsando” debido a las políticas que lleva adelante el gobierno de Cambiemos, rezaba la carta.

Fue durante el gobierno de Macri donde se cerraron ministerios fundamental para el crecimiento del país, además de la deuda de 45 millones de dólares para la fuga de capitales que el mismo confesó. Los ministerios que cerraron fueron: Ciencia y Tecnología que pasó a Educación. Otro Ministerio fundamental, que mostró la importancia durante la pandemia del Covid-19 fue Salud que fue absorbido en la gestión de Macri por Desarrollo Social; Energía, por Transporte; Ambiente, al igual que Modernización, por Jefatura de Gabinete; Trabajo, por Producción. Agroindustria pasó a Hacienda, entre otros.

Otra frase irónica de Macri es cuando se utiliza la palabra "deuda inmensa" con los que se van. “No podemos permitirnos sentir que vivimos en un país inviable, resignarnos a la mediocridad, la decadencia, la torpeza, la gula de poder, el fanatismo, y dejar que la mentira sistemática nos domine”, planteó Macri.

Lo cierto es que el país tuvo respecto al intercambio comercial de 2021 un superávit cercano a los U$S 15.000 millones, una marca casi 18% superior a los registros del 2020. Sin embargo, si estos ingresos fueran invertidos en su totalidad para pagarle al FMI este año, igualmente no alcanzaría para cubrir los vencimientos que establece el cronograma firmado por el gobierno de Mauricio Macri y el organismo multilateral de crédito.

De acuerdo al último informe difundido por el Indec, el superávit comercial fue de U$S 14.750 millones a lo largo de 2021, con un incremento de 17,7% respecto a los U$S 12.528 millones registrados en 2020. En diciembre, en el último mes del año, el balance entre compras y ventas al exterior dejó un saldo positivo para el país de U$S 371 millones, que revirtió el resultado deficitario de U$S 364 millones del último mes del 2020. Sin embargo, el Gobierno debió hacerse cargo de la deuda fraudulenta de Macri para comenzar a crecer, sin contar con los dos años de pandemia del COVID-19.

Volver para hacer lo mismo

Macri por último habló de una “obligación” de construir “una ilusión a futuro” para no caer en “la desesperanza”. Lo cierto es que el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, admitió recientemente que si volviera al Gobierno haría “el mismo trabajo” que realizó en la administración de Mauricio Macri. Esto tiene como eje los tarifazos, que se dispararon hasta el 3.000%.

Durante el Gobierno de Macri, las tarifas eléctricas aumentaron entre 3.400 y 5.500% entre 2015 y 2019, según la categoría y el tipo de consumo, mientras que las de gas se incrementaron en promedio entre 1.300 y 1.500%, con máximos de 1.900%.

En agosto de 2016, la Corte Suprema de Justicia anuló el aumento de gas dispuesto por la gestión de Cambiemos: alegó que no se realizaron audiencias públicas pese a que las subas implicaban “un aumento que puede llegar a quintuplicar la tarifa de gas”.

El texto completo de la carta de Mauricio Macri

A LOS ARGENTINOS QUE SE VAN Y A LOS ARGENTINOS QUE SE QUEDAN

Estamos ante el mayor éxodo de argentinos de la historia. Hay miles de jóvenes, hombres y mujeres, que parten solos rumbo a otros países, familias que se van con sus hijos desafiando todas las dificultades que eso significa, parejas recién formadas que se aventuran juntas, graduados de todas las disciplinas, empresarios gigantes y de todos los tamaños que prefieren seguir en otro lado, empleados corporativos que piden expatriarse, comerciantes que venden todo para armar una vida en otro lugar, emprendedores que no están dispuestos a ver fracasar sus proyectos, técnicos, especialistas, trabajadores, operarios… Se van del país. Muchos de ellos publican sus fotos en las redes sociales cuando están en Ezeiza a punto de partir. A veces acompañan las fotos con textos llenos de esperanza por lo que los aguarda, pero siempre hay pena o bronca por lo que dejan atrás.

Es difícil saber qué motiva a cada uno de ellos a irse, pero seguramente tienen en común el hartazgo de los ciclos negativos que se repiten en la Argentina y la falta total de futuro que produjo el actual gobierno. Porque es indiscutible que las autoridades se han empeñado en cerrar cualquier puerta que pudiera traer un alivio, algo de sensatez o la ilusión de que hay un destino para todos los argentinos.

Los que se van expresan la oscura atmósfera que se instaló en el país. Ellos se van, pero esa atmósfera persiste y los que se quedan se sienten acechados: ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde nos dirigimos?¿Mañana será peor que hoy y el año que viene peor que este? ¿Tienen futuro mis hijos acá? ¿Tendré trabajo? ¿Podré pagar las cuentas?

Entendamos a los que se fueron o están por irse. Tenemos que comprenderlos y apoyarlos. Es doloroso para todos, para ellos mismos que vivirán el desarraigo aún teniendo oportunidades de desarrollo en otras tierras, para sus familias que se quedan sin sus seres más queridos, para sus amigos que tendrán que seguir por Instagram los contrastes entre las vidas que progresan fuera del país y las suyas, para sus colegas profesionales y para el país, que pierde con cada argentino que se va lo más valioso que puede tener una nación.

Este aluvión de emigrantes es sin duda una fractura en la historia argentina. Quedarán las huellas como quedan en las piedras las marcas de los terremotos. Pase lo que pase, cada persona que se va a otro país con sus talentos, su voluntad, su visión, sus redes de ideas, sus pasiones, es una pérdida de consecuencias invaluables que costará muchos años o décadas hasta que eventualmente otras puedan ocupar su vacío, pero aquellos que se fueron serán siempre irremplazables y el daño de sus ausencia irreparable, como bien lo sabe cada familia que se divide.

Aunque parezca raro los argentinos que nos quedamos en el país tenemos una deuda inmensa con los que están yéndose. En nombre de ellos no podemos permitirnos sentir que vivimos en un país inviable, resignarnos a la mediocridad, la decadencia, la torpeza, la gula de poder, el fanatismo y dejar que la mentira sistemática nos domine. En nombre de ellos no podemos aceptar que este gobierno errático nos empuje cada día a la desesperanza. Por eso, estamos obligados a construir una ilusión de futuro, porque esa ilusión nos guiará y nos salvará.

Estoy seguro de que de una forma u otra nuestros hijos, hermanos y amigos volverán a la Argentina. Ojalá vuelvan a vivir acá, pero si no lo hacen seguro volverán como un recordatorio, una advertencia de lo que puede pasar cuando se pierde el rumbo por completo.

