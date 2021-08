Correo: maniobra de los Macri para suspender todo hasta que resuelva la Corte

La jugada incluye un pedido para que la fiscala Boquin no pueda opinar sobre la quiebra de la empresa.

Mauricio Macri y su familia hicieron otra jugada para demorar la resolución del caso Correo Argentino, que el próximo 19 de septiembre cumple 20 años. Presentaron un escrito para que se suspenda todo el trámite del expediente hasta que la Corte Suprema resuelva si la Justicia porteña puede entrometerse en el caso. La Corte no tiene plazos. Reclamaron a su vez que la fiscala Gabriela Boquin no pueda opinar sobre la quiebra y la suspensión de la misma.

¿Qué tiene que resolver la Corte? Si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño puede intervenir en el pedido de los Macri de apartar tanto a la jueza Marta Cirulli como a la fiscala Gabriela Boquin. O sea, si la Justicia porteña, que sigue directivas de Macri, es la que decide la jueza y la fiscala del caso. La Real Academia Española debería evaluar si agrega esto a la definición de Forum Shopping.

El procurador interino Eduardo Casal ya intervino en el caso y, tal como informó El Destape, dictaminó en contra de los intereses de los Macri. Dijo que el TSJ porteño no puede meterse en el caso. Pero la última palabra la tiene la Corte Suprema, que maneja sus tiempos a piacere.

La intención de los Macri en esta nueva presentación respecto a la fiscala Boquin es clara. Boquin fue quien logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos del ex presidente Macri a su familia y la que investigó el vaciamiento de Correo Argentino. Ahora tiene que dictaminar sobre dos fallos de la jueza Marta Cirulli: el que decretó la quiebra de la empresa y el que suspendió la misma quiebra.

Los Macri saben que cada dictamen de Boquin los deja más al descubierto y quieren evitarlos. Por ahora no podrán, ya que las camaristas Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini les contestaron que ya le habían enviado el expediente a Boquin antes de esta nueva aventura procesal.

“Existen circunstancias de hecho y derecho que exigen, sin lugar a dudas, la suspensión de este proceso y sus incidentes, hasta tanto se dirima el conflicto de competencia”, esgrimieron los Macri en un escrito presentado por Jaime Cibilis Robirosa, ex presidente de Correo, y su abogado Jaime Kleidermacher. Lo de ex presidente no es un dato menor: Cibilis Robirosa fue apartado de la dirección de la empresa cuando fue intervenida ya que obstaculizaba la investigación judicial. Por ende no tiene posibilidad de presentar escritos en nombre de la compañía, algo que ya fue resaltado por la Procuración del Tesoro y por la AFIP.

El caso Correo cumple 20 años el próximo 19 de septiembre. Aún así, en este nuevo escrito, los Macri dicen: “queremos señalar que no existe ninguna intención de nuestra parte, tendiente a dilatar este procedimiento y mucho menos el tratamiento del recurso de apelación interpuesto contra el decreto de quiebra. Tampoco es intención de esta parte dilatar el curso de los incidentes”. Casi que ni se nota.