Biró le respondió a Macri: "¿De qué manera me va a sacar de encima?"

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas apuntó contra el expresidente, sus amenazas y la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas.

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, se refirió a las desafortunadas declaraciones del expresidente Mauricio Macri en relación a Aerolíneas Argentinas y a su persona, donde también lo acusó de agraviar su nombre y honor. "Lo que más me hace ruido, siendo quien es, con la impunidad mediática y judicial que asusta, que alguien no tenga igualdad ante la ley y tenga esa protección, es que diga directamente 'nos vamos a sacar de encima a este tipo'", apuntó.

En El Destape Radio, el Secretario General de APLA manifestó: "Cada vez avanza un poquito más, el día que se vaya un centímetro del fleje se come una denuncia penal. No dice 'Biró es un ladrón' dice 'lo que nos cuesta Biró y sus conductas...'. En algún momento vamos a discutir el agravio a mi buen nombre y honor". Y se preguntó: "¿Qué significa? ¿Cómo te sacarías de encima a un dirigente sindical que el único que lo puede sacar de su puesto son las personas que lo pusieron, es decir lo afiliados que votan en elecciones democráticas? ¿Va intervenir el sindicato? ¿Va a poner una oposición en el sindicato para quebrarlo o va a hacer una operación de prensa con armado de causa para meterme en cana?".

En la misma línea, Biró manifestó que le hace ruido que un expresidente hable de tal manera y con ese tono. "Habla pavadas pero, con la violencia institucional que se está viviendo y la propuesta violenta que hay, pisa la raya con la convivencia pacífica en democracia", señaló. Al contrario del dirigente político, sostuvo: "La línea de bandera genera ganancias para el país. Los argentinos recibimos beneficios producto del accionar de la industria de la aviación con Aerolíneas. Con ella medís el PBI y los impactos económicos territoriales positivos, yo no inventé nada".

"Macri siendo Macri no tiene a nadie que le diga que no, entonces nos carpetean. Con estos servicios de inteligencia, hacen operaciones, publicaron mi casa, mi supuesto recibo de sueldo, me llenaron de agravios y de calumnias e injurias", denunció el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Y sumó: "Lejos de doblarme, estoy convencido de que tenemos un proyecto de Nación posible que deviene del dialogo y dejar prejuicios de lado. Nos tenemos que sentar con los empresarios nacionales, las PyMEs, los laburantes, los periodistas. Todos tenemos un rol para construir una Patria posible".

Sobre el cierre, Biró volvió a lanzar contra el expresidente Macri: "Es un fiel reflejo de esa derecha extranjerizante donde todo lo nacional es berreta, donde lo lindo está en Miami y en Nueva York y medio pronuncia con una papa en la boca". Y concluyó: "A Macri le dieron todo para que haga un montón de salvajadas y nos las pudo hacer, lo pone como un incompetente. Ahora le habla a la embajada de Estados Unidos, les pide apoyo en la interna y pide otra oportunidad".

Los dichos de Macri sobre Aerolíneas

Durante la presentación de su libro "Para qué", en La Rural, el expresidente y dirigente de Cambiemos volvió a disparar contra Aerolíneas Argentinas y aseguró que durante su gobierno, el 70% estaba convencido de que la aerolínea de bandera debía ser estatal y que ese número está en 40% y va a caer hasta cero.

"Nos vamos a sacar de encima a Biró y a todos sus comportamiento mafiosos, con la plata que nos roba, y vamos a volar, va a estar lleno de aviones para volar. Nos van a llevar a todos lados y van a conectar a Argentina con el mundo, pero vamos a tener que dar la batalla porque se creen sus ideas y están equivocados", manifestó Macri.

Además, el expresidente sostuvo: "No puede haber este nivel de privilegios, Aerolíneas es el caso más emblemático. Con esa plata podemos hacer tantas obras y cloacas, rutas todos los años... 10 mil millones de dólares va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas, tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo, serían millones de puestos de trabajo". Y cerró, a los gritos: "¿Dónde mierda está la prioridad? A mí no me corren más, no nos pueden correr más, ningún progre nos puede correr, no me banco más ese discurso progre, ¡no más!".