Mauricio Macri se salvó del papelón VIP, el bullrichismo disparó una tímida indirecta y Santilli va a Luján

Mientras Mauricio Macri logró esquivar por horas la polémica en torno a la carpa exclusiva montada para la misa del Papa León XIV, el oficialismo nacional mueve fichas en el tablero bonaerense con la designación de Diego Santilli para encabezar la comitiva violeta en Luján, al tiempo que las tensiones con Patricia Bullrich llevan varios días aplacadas. Un milagro papal.

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La vio

Mauricio Macri evitó estar en el centro de la polémica por la carpa VIP dispuesta en el Monumento a los Españoles para la misa del Papa León XIV. Un escenario con catering abultado y baños con aire acondicionado exclusivo para celebridades propias de los ‘90 en un contexto mucho más amplio del que participaron millones de personas sin esos privilegios. Fieles cuya seguridad custodió una empresa de la familia Menem, linaje que también se encargó de la limpieza.

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“Nunca zafó” de estar en esa foto “porque con tiempo avisó que no podía estar”, remarcaron desde su entorno. “Zafar es cuando ibas a ir y no fuiste, por la razón que sea. Él nunca confirmó”, agregaron.

Desde el PRO nacional sostuvieron que las invitaciones y el posterior escándalo son un “tema del Gobierno” y “no del partido”, desentendiéndose de la conversación extendida en redes sociales y por la que Jorge Macri tuvo que salir a ensayar una explicación: “Las medialunas y los budines estuvieron de más”, atinó a decir.

Mauricio había tenido un fin de semana agitado. El sábado se hizo presente en la final del URBA Top 14 Copa Macro que disputó su club de rugby, el Newman, frente a Hindú. Salió victorioso por 33 a 32 y se consagró campeón. En diálogo con Feed y La Nación, Macri resumió que “cuando uno genera un equipo, uno más uno no es igual a dos, es igual a tres. Ahí hay un plus”. Una lectura que podría hacerse extensiva a estos casi tres años de Gobierno libertario y su turbulenta relación con el PRO.

El domingo estuvo en el Palacio Libertad para la recepción ampliada del Papa León. Saludó a Victoria Villarruel y conversó con Diego Santilli, siempre en primera fila. Después del evento, viajó y eso le permitió no formar parte del papelón de la carpa VIP.

Vanidad

Después de una seguidilla de jornadas de guerra ruidosa entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada, la senadora se llamó a silencio frente al escándalo de la carpa VIP. Sin embargo, desde su entorno apareció un mensaje con un sujeto tácito: el responsable de organizar ese apartado lleno de comodidades para pocos.

Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y mesa chica de Bullrich, posteó el afiche de una vieja película de 1990, La hoguera de las vanidades, junto a una leyenda: “Pasan los años y sigue vigente”. El film basado en una novela de Tom Wolfe describe la sociedad neoyorkina de los ‘80, especialmente el caso de un corredor de bolsa arrogante y millonario que una noche atropella a una persona, hecho que estalla en los medios de comunicación, se convierte en un escándalo y destruye su vida. No estaba previsto que Patricia se pronunciara.

El mensaje de Arenaza estuvo dedicado al responsable de la carpa VIP, aunque sin especificar un nombre. Las versiones apuntaban directamente a Jorge Macri, una figura a la que libertarios y bullrichistas golpean casi a diario pero que, para los últimos, debería buscar la reelección.

Durante el fin de semana papal, la tensión de Bullrich con la Rosada se calmó. Formó parte del saludo de bienvenida al pontífice y, aunque tarde, su imagen fue incorporada al álbum oficial del Gobierno por la misa del lunes. “Se asustaron”, bromean en el entorno de la senadora ante la decisión del oficialismo de no escalar la confrontación.

El candidato

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue designado por la Casa Rosada para representar al Gobierno nacional en la misa que brindará León XIV en Luján para cerrar su visita a la Argentina. Después de haber quedado en el centro del escándalo generado por la carpa VIP por haber firmado la contratación directa de DF Enterteinment para organizar la misa papal en Palermo, el funcionario estará al frente de la comitiva acompañado por Mario Lugones, ministro de Salud; el secretario de Comunicación Fabián Fernández y el diputado Sebastián Pareja.

La elección no es casual: Santilli es el candidato de la derecha opositora bonaerense para disputar la gobernación con el peronismo. Elección confirmada por el propio Pareja. Desde el entorno de Santilli se aclaró, sin embargo, que su presencia en Luján no estará vinculada a la campaña ya que no hay intenciones de politizar la visita del Papa. Para el santillismo, no es necesario hacer campaña, menos aún siendo el Jefe de Gabinete con buena parte de la gestión en sus manos.