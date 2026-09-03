Mate amargo para Milei: frente a su visita a Misiones, los yerbateros marcharán por la crisis del sector

A raíz de la presencia de Javier Milei en Misiones, los productores yerbateros de la provincia preparan una movilización hacia Puerto Iguazú para reclamar por el deterioro de las condiciones de la producción primaria y la situación del sector. El presidente viajará para participar del cierre de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

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Los yerbateros sostienen que la desregulación implementada durante el Gobierno libertario debilitó al sector y reclaman respuestas de las autoridades provinciales y nacionales. Los productores exigen principalmente que el Gobierno nacional devuelva al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) las facultades que fueron recortadas por decreto a fines de 2023.

La desregulación de la economía yerbatera tuvo un impacto especialmente fuerte sobre la producción primaria. Actualmente, los productores reciben entre 250 y 300 pesos por kilo de hoja verde, mientras que el costo de producción ronda los 500 pesos por kilo.

El impacto de la desregulación

"En el 2023, el kilo de hoja verde puesta en secadero tenía un valor de 210 pesos. Por ese entonces al cosechero se le pagaba 15.000 pesos por tonelada, otros 11.000 pesos se abonaba por corresponsabilidad gremial -aportes de los trabajadores- y teníamos un gasoil que valía 380 pesos el litro", recordó en diálogo con los medios el dirigente yerbatero de Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk.

"Ahora el valor de la yerba oscila entre 250 y 300 pesos, pero el costo de la cosecha se elevó a 79.000 por tonelada, la corresponsabilidad pasó a 44.000 pesos y el gasoil se compra a 2.300 pesos por litro", detalló sobre la evolución de los precios en la provincia.

Skripczuk sostuvo que el INYM "tuvo aciertos y errores pero funcionaba. Hoy se está a la deriva los productores", y advirtió sobre las consecuencias en las chacras: "No se está fertilizando y tampoco haciendo limpieza. Ya hay una baja en la producción".

Críticas al Gobierno de Milei y a Passalacqua

El presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Petterson, cuestionó directamente el decreto 70/23 impulsado por Milei. "El decreto 70/23 de Milei fue el certificado de defunción", afirmó.

El dirigente también llamó a participar de la protesta a quienes votaron al actual Presidente: "Si lo votaste, con más razón tenés que venir, porque lo hiciste para que te mejore la vida y no para que te la arruine; y si no lo votaste, sumate porque este modelo nos está haciendo mucho daño".

Petterson sostuvo que la desregulación debilitó principalmente a los pequeños productores y cosecheros. Según planteó, la concentración de la industria también afecta la capacidad de negociación de quienes producen la materia prima. "Hoy tres industrias manejan más del 50 por ciento de la yerba mate canchada. Son tres personas deciden qué precio pagar la hoja verde y no les importa si te alcanza para el plato de comida de tu familia", detalló.

La marcha hacia Puerto Iguazú

Los productores tienen previsto concentrarse en el empalme de las rutas Nacional 14 y 101, cerca del acceso a Cataratas, y desde allí avanzar en caravana hacia Puerto Iguazú. Petterson anticipó que la movilización se realizará con tractores y camiones y que buscarán acercarse al lugar donde estará Milei.

"Vamos a marchar con los tractores hasta donde nos dejen porque seguro habrá cordón de seguridad y demás. Veremos hasta dónde nos dejan llegar, allí nos apostaremos y continuaremos con el reclamo. La idea era presentar un escrito al Presidente pero lo vemos difícil", sostuvo.

Finalmente, el dirigente también planteó la expectativa de que el Presidente reciba a los productores durante su visita a Misiones: "Queremos creer que, si viene a Misiones, tendrá un minuto para atender a los productores yerbateros, que tendrá la hombría y valentía de escucharnos y dialogar para que podamos explicarle la situación que se está viviendo”.