El nombre y apellido de Mariano Macri volvieron a la escena política, mediática y seguramente judicial. Es por las explosivas declaraciones y afirmaciones que realizó en un libro que verá la luz el fin de semana sobre la vida oscura e íntima del expresidente Mauricio, su hermano. Pero el año pasado ya había tomado notoriedad debido a un llamativo y violento asalto.

El menor de los hermanos de Macri fue asaltado violentamente en su casa dentro de un barrio privado. Sucedió a fines de octubre de 2019. A días de las elecciones generales por la presidencia.

Alberto Fernández ya había dado el batacazo en agosto en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Y el 27 de octubre le daría el "tiro final" a Macri y se elevaría en los comicios como Presidente de la Nación. En la semana previa le entraron a robar a Mariano Macri, el hermano hoy denunciante de Mauricio.

Entraron siete personas a su hogar que está dentro del barrio privado “La Comarca”, en Pacheco, provincia de Buenos Aires, ubicado entre las calles Riobamba y Storni. El hecho sucedió en la mañana.

La entrada al country donde le robaron a Mariano Macri

Todos los supuestos delincuentes eran adolescentes. Mariano Macri resultó herido en la cara producto de los culatazos de sus revólveres que le pegaron en su rostro estos jóvenes.

Este robo y agresión sucedió siete meses después de la muerte del padre y jefe del clan Macri: Franco. El empresario había fallecido el 2 de marzo de 2019. Este robo fue en octubre.

Ahora, a un año, este robo toma notoriedad debido al escándalo familiar destapado por la publicación del libro por la herencia del multimillonario y uno de los empresarios más poderosos del país. El libro que saldrá este fin de semana lo edita Sudamericana (Penguin Random House) y lo escribió el periodista Santiago O'Donell. Ya hay adelantos de la publicación en diferentes medios que son reveladores.

Sobre el supuesto robo, los medios en esos días informaron sobre el hecho que Mariano "fue sorprendido por un grupo de ladrones que habían ingresado al lote por uno de los jardines, después de cortar los alambres del cerco perimetral del barrio privado con una herramienta".

"Poco después del hecho, efectivos de la Comisaría 2ª de Pacheco lograron detener a un grupo de siete adolescentes que se sospecha serían los autores del robo. Entre los detenidos se encuentran M.Q. (16 años), L.A.E. (15), A.C. (17), J.Q. (16), D.A. (16), E.M. (15) y K.C. (15). Además, durante la detención se incautaron una pistola Browning .9 mm con numeración limada y diferentes elementos como una consola PlayStation 4 y una notebook", contó Infobae sobre el hecho.

El lado más oscuro de Mauricio Macri

Mariano Macri reveló que su hermano, el ex presidente Mauricio Macri, le negó dinero que iba a utilizar para el tratamiento contra el cáncer de su hija. "Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No te importó la salud del viejo, la angustia que el viejo vivió. ¿Te das cuenta, Mauricio? Tampoco te importó la enfermedad de mi hija", cuenta en el libro.

"Tuve que acudir a mi primo Ángelo a pedirle plata porque el médico oncólogo del Fundaleu que me traía la droga de afuera me cobraba una fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara, me habían cortado el grifo, me habían dejado totalmente seco", revela Mariano, el hijo menor de Franco.