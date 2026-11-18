La última encuesta nacional de Vozna muestra un escenario electoral ajustado entre Javier Milei y Axel Kicillof. En un eventual balotaje, el Presidente obtiene 36,3% y el gobernador bonaerense 36,2%. El estudio también ubica a Fuerza Patria por encima de La Libertad Avanza y registra varios segmentos en los que Kicillof logra imponerse.

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La encuesta fue realizada entre el 5 y el 11 de noviembre sobre 2.195 casos a nivel nacional, mediante la técnica CAWI. El margen de error informado es de ±2,1%.

La pregunta sobre una eventual segunda vuelta arroja uno de los datos más relevantes del módulo electoral. Ante el escenario de una elección entre Javier Milei y Axel Kicillof, el 36,3% afirma que votaría al Presidente, mientras que el 36,2% se inclina por el gobernador bonaerense. La diferencia es de apenas 0,1 punto porcentual.

El resto del electorado se reparte entre quienes todavía no optan por ninguno de los dos candidatos y quienes no saben. En concreto, el 19% respondió "ninguno" y el 8,5% no definió su voto.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el desglose por perfiles. Kicillof supera a Milei entre las mujeres, con 37,3% contra 34,3%, y también entre quienes tienen entre 30 y 49 años, donde alcanza 38,3% frente al 35,3% del Presidente. Entre los mayores de 50 años, el gobernador obtiene 40,1% y Milei 36,8%.

El escenario también es parejo cuando la pregunta no se concentra en candidatos sino en espacios políticos. Ante la consulta sobre a qué fuerza votarían si hoy fueran las elecciones presidenciales, Fuerza Patria/peronismo alcanza el 28,6%, apenas por encima de La Libertad Avanza, que registra 28,3%.

El resto de las opciones queda bastante más atrás: el PRO suma 6,2%, el Frente de Izquierda llega al 5,5% y un eventual espacio impulsado por los gobernadores obtiene 4,1%. Además, 12,6% afirma que no votaría a ninguno y 14,7% todavía no sabe.

La diferencia entre los dos principales espacios es todavía más significativa al observar la evolución de la medición. En noviembre, La Libertad Avanza registra 28,3%, mientras Fuerza Patria llega a 28,6%. En agosto, en cambio, el oficialismo aparecía con 27,6% y el peronismo con 22,5%. La encuesta no cuenta con mediciones para septiembre y octubre.

Otro de los datos que aparece en el módulo electoral es el llamado voto "anti". El 42,1% de los consultados afirma que estaría dispuesto a votar a un candidato que no le gusta con tal de que no gane Javier Milei. En sentido inverso, el 37,6% declara estar dispuesto a hacer lo mismo para evitar un triunfo del kirchnerismo.

Un dato adicional para el Gobierno: la mayoría quiere un cambio

La encuesta también consultó sobre la continuidad del actual gobierno. El 50,9% considera que el gobierno de Milei debería terminar, mientras que el 19,5% quiere que continúe tal como está y otro 17,6% plantea que continúe con cambios.

Ese resultado convive con una evaluación negativa de la gestión nacional: 56,4% la califica negativamente y 36,2% positivamente.