El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) estableció el 10 y 11 de noviembre como las fechas para realizar las audiencias orales en las que se analizará la denuncia del Gobierno de Javier Milei contra Reino Unido sobre la explotación de reservas petroleras por parte de empresas británicas en la cuenca de las Islas Malvinas.

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"El Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Juez Maurice K. Kamga, fijó los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como las fechas de la audiencia en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental", indicó el TIDM en un comunicado.

Según se explicó, las audiencias se llevarán a cabo en la sala principal del Tribunal y estarán abiertas al público, previa autorización. También se transmitirán en directo a través del sitio web del organismo y las grabaciones quedarán disponibles al finalizar cada sesión.

Fechas clave en Hamburgo: las audiencias orales que enfrentarán a Argentina y el Reino Unido

Las fechas se conocen una semana después de que el Gobierno de Milei presente la demanda contra el Reino Unido e inicie un proceso de arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos, con el proyecto Sea Lion como el principal yacimiento petrolífero apuntado.

El ultimátum vencido y el proyecto Sea Lion: las empresas en la mira de la Casa Rosada

El reclamo ante el Tribunal del Mar se presentó tras el vencimiento del ultimátum de dos semanas que Argentina había otorgado a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de actividades vinculadas con Sea Lion. Se trata de un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration a unos 200 kilómetros del archipiélago.

¿Qué argumentó el Gobierno de Milei ante la CONVEMAR?

En un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno de Milei explicó que la presentación "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".

Asimismo, destacó que "la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos".