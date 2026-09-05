En Malvinas le responden a Milei: "Las amenazas nunca frenaron nuestro desarrollo"

Dos días después de que Javier Milei califique a las Malvinas como "indispensables para la proyección" del país y anuncie sanciones a petroleras británicas, la Asamblea Legislativa de las islas tildó ese mensaje como una "amenaza" y remarcó que el reclamo argentino "nunca han frenado el desarrollo" del archipiélago.

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"Las declaraciones como las hechas esta semana no son nuevas para nosotros. Nuestra consolidada comunidad se ha enfrentado a este tipo de presiones en muchas ocasiones a lo largo de las décadas y, a pesar de ello, las Islas han continuado creciendo, desarrollándose y prosperando", indicó la Asamblea Legislativa en las Islas Malvinas en un comunicado.

Las autoridades de las islas se refirieron así al discurso de Milei, que no solo anunció sanciones a las petroleras británicas detrás del proyecto Sea Lion, sino que llamó "población implantada en un territorio usurpado" a los habitantes de Malvinas. "Las amenazas y reclamos nunca han frenado el desarrollo de las Islas Malvinas en el pasado, y no lo harán ahora", agregaron en el comunicado.

En el escrito, los representantes de las islas remarcaron su postura sobre el estatus político del archipiélago: "Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí".

El rechazo de la Argentina y la ONU al autodeterminismo isleño

También pusieron en relieve que la Asamblea realizó un referéndum en 2013 que dio como resultado un 99,8% de votos a favor de mantener el estatus de dependencia británica, con una participación del 92% de la población. "Esa elección democrática es clara y se mantiene inalterada", indicaron.

Cabe destacar que la postura histórica de la República Argentina —respaldada por la Resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— sostiene que la disputa de soberanía es de carácter bilateral entre Argentina y el Reino Unido, descartando la aplicabilidad del principio de libre determinación para la población isleña al considerarla una población implantada tras la ocupación británica de 1833. Por este motivo, el Estado argentino y la comunidad internacional no reconocen la validez jurídica ni los efectos del referéndum celebrado en 2013.

El respaldo del Reino Unido

Además, los isleños agradecieron "el apoyo firme e inquebrantable" que reciben por parte del Gobierno del Reino Unido "tanto ahora como a lo largo de los sucesivos gobiernos británicos".

También resaltaron que ese respaldo existió en las últimas horas, tras la cadena del Presidente argentino. "Continuamos recibiendo apoyo de todo el arco político. En el tiempo transcurrido desde el discurso del presidente Milei, ese respaldo ha sido reafirmado en los niveles más altos: desde Downing Street, ministros del Gobierno, miembros del Parlamento y amigos y socios a nivel internacional", señalaron.

Y luego concluyeron: "Permanecemos confiados, tranquilos y enfocados en el futuro que nuestro pueblo ha elegido".