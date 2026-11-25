Los temas y las negociaciones se agolpan en la última semana de sesiones ordinarias en el Congreso, con varios pendientes que requieren resolución. Uno de ellos es la lista de integrantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. La falta de acuerdos derivó en el fracaso de la última sesión la semana pasada por falta de quórum y pone presión sobre Martín Menem.

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A la Cámara Baja le corresponden cuatro representantes en el órgano que designa y remueve jueces. Los primeros tres ya fueron oficializados según la proporcionalidad de cada bloque, pero la disputa por la cuarta silla se demora. El conflicto enfrenta al PRO con Provincias Unidas, que reclaman el lugar vacante.

En las últimas semanas se había explorado la posibilidad de una salida para que ambos espacios compartieran la banca, pero tras una reunión del espacio federal se resolvió no aceptar la propuesta y exigir el lugar. Evalúan judicializar el procedimiento si la designación continúa demorada por la presidencia de la Cámara, que mantiene en tensión a Menem con Cristian Ritondo. El macrista impulsa a su delfín, la diputada bonaerense Florencia de Sensi para el codiciado lugar.

En cambio, los provinciales promueven al cordobés Juan Brügge. “No hubo ningún pacto entre Martín Llaryora y Mauricio Macri. Lo que menos necesita la Justicia es otra silla para Macri”, replican en el espacio tras el encuentro de anoche, en el que cerraron filas en torno al legislador cordobés.

Si se sigue demorando la definición desde la presidencia de la Cámara, en Provincias Unidas analizan la judicialización del caso o una presentación ante la Corte Suprema, cuyo plazo de resolución es discrecional. Menem ya remitió al Consejo de la Magistratura los nombres de los otros representantes, sobre los que existe acuerdo: Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo, de La Libertad Avanza, y Guillermo Michel, por el peronismo.

La discusión se da porque tanto Provincias Unidas como el PRO se consideran la segunda minoría. El PRO llega a esa cuenta al sumar el interbloque que conformó a principios del año legislativo con el radicalismo y el MID.

La disputa ya tuvo consecuencias concretas: los 18 diputados de Provincias Unidas se levantaron de sus bancas a la hora del quórum e impidieron que la última sesión se llevara adelante por falta de número. Mañana podrían repetir su accionar y dejar al oficialismo discutir el Presupuesto 2027. No es el único reclamo del espacio, que mantiene negociaciones abiertas por biocombustibles y cuestiona el ajuste a las universidades. Ayer recibieron llamados del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que se cruzan con propuestas de ATN a gobernadores necesitados de recursos líquidos para pagar aguinaldos.

En las dos bancadas que se disputan la silla y en la presidencia de la Cámara reconocen que no hubo avances en torno al lugar vacante en el Consejo de la Magistratura. El reloj corre.