Parte médico de Hebe de Bonafini: cómo está su salud

La titular de Madres de Plaza de Mayo se encuentra "en buen estado". El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, contó: "Acabo de salir del Hospital Italiano de La Plata y estuve con Hebe conversando un largo rato".

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se encuentra "en buen estado", según el último parte médico que dio a conocer el Hospital Italiano de La Plata. Allí ingresó ayer Hebe, que tiene 93 años.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, contó: "Acabo de salir del Hospital Italiano de La Plata y estuve con Hebe conversando un largo rato". Además agregó: "Ella está bien, clarísima en sus ideas, como siempre. Ahora completará estudios de rutina para reajustar el tratamiento clínico de sus afecciones crónicas".

La cofundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo tuvo que ser internada este lunes. Durante la noche, la dirigente y militante de los Derechos Humanos tuvo que ser internada en el hospital italiano de la ciudad de La Plata.

Este mismo lunes, Hebe de Bonafini fue visitada en la sala donde está internada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se acercó a ver cómo estaba de salud la referente de Derechos Humanos en nuestro país.

La semana pasada la titular de Madres de Plaza de Mayo participó de la inauguración de una muestra de fotos que se hizo en su honor en el Centro Cultural Kirchner (CCK). “Hebe de Bonafini, una madre rev/belada”.

Hebe sobre CFK

En una de las últimas apariciones, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe De Bonafini, comparó con "un golpe de estado" a la acusación contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. En ese marco, pidió que haya una "pueblada" para defender a la ex mandataria.

En diálogo con El Destape Radio en agosto en medio de la persecución a Cristina Kirchner, De Bonafini afirmó que "la sentencia" contra la Vice "estaba escrita desde 2011" y consideró una "vergüenza que (el ex presidente Mauricio) Macri esté suelto, que 'Pepín' (Rodríguez Simón, operador judicial macrista) no haya vuelto y se caguen de risa, esté prófugo, que hicieron lo que hicieron contra los sindicalistas, que nos hayan espiado a todos y no paguen, y lo quieran llevar a Cristina y (el intendente de Ensenada, Mario) Secco, que son dos personas que trabajan para su pueblo".