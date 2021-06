Un dirigente macrista defendió el trabajo infantil: "Es puro verso"

Vergonzoso. Luciano Bugallo, dirigente del macrismo, se mostró a favor del trabajo infantil en el campo, a través de un fuerte descargo que hizo en las redes sociales.

El negacionismo en el macrismo se convirtió en una herramienta peligrosa en la política argentina. Luciano "Lucho" Bugallo, Diputado de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, estalló de furia luego de que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina (INTAA) repudiara el trabajo infantil que hay en el campo y en las zonas rurales.

El INTAA expuso que en el sector agropecuario es el espacio en el que más niños son puestos a trabajar en la Argentina: "Tres cuartas partes del trabajo infantil sucede en el sector agropecuario o en actividades rurales. Hay cierta tolerancia social que lo enmascara como actividad familiar. Y es claro que en cualquiera de sus variables no es beneficioso y está prohibido por la Ley Infancias en Juego".

Asimismo, Matías Crespo Pazos -miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indicó que, en el campo, los niños "realizan casi las mismas actividades que los adultos". Y agregó: "No sólo cosechan u ordeñan, sino que también prenden hornos, cortan leña y acarrean agua en largos trayectos y horas. Hay riesgos y peligrosidad para la salud en muchas de estas tareas".

Al enterarse de la publicación, Bugallo -hombre del campo- reaccionó con mucha bronca y defendió el trabajo infantil en el sector agropecuario, intentando romantizarlo: "Para los vagos que nunca laburaron, todo trabajo es explotación. En mi familia, desde chicos, todos mis hermanos trabajamos en el campo, esperábamos los fines de semana para ir al campo desde la madrugada junto a mi viejo, abuelo y el personal. ¡Era lo mejor que nos podía pasar!".

"Manejar tractores, cortar pasto, operar el chimango, clasificar semillas, barrer galpones, cocinar, medir distancias para el 'matayuyo' en la época que no había banderillero satelital, cargar la sembradora. Fue todo un gran aprendizaje, nada de explotación. Puro verso ideológico", agregó el diputado macrista por la Provincia de Buenos Aires.

Increíblemente, Bugallo negó que la explotación laboral de niños exista en el campo: "Es una payasada creer que el trabajo en el campo junto a la familia es explotación. Explotación es pasar miseria, tener que salir a pedir comida, que el gobierno te use con tus viejos para cortar calles, que las mafias te usen para vender merca o no tener esperanzas ni sueños". Y añadió: "Por supuesto que los chicos primero tienen que ir al colegio, jugar cuando quieran hacerlo, pero aprender y formarse junto a sus padres en el campo, es una experiencia que no se olvida nunca más en la vida, te da herramientas, te abre la cabeza y evita que caigas en manos de populistas. Y aclaro antes que salten los marmotas de la corrección y buscadores de excepciones, diferente es cuando los chicos no van al colegio, hacen tareas de adultos y se les exige como tal, no se les paga sueldo y son tratados prácticamente como esclavos. De eso la política sabe mucho".

Los repudiables tuits de Luciano Bugallo, diputado macrista, que se mostró a favor del trabajo infantil en el campo