Intendente deja a Juntos por el Cambio: criticó a Jorge Macri y se acerca al Frente de Todos

Juntos por el Cambio perdió otro intendente en Buenos Aires. Sergio Bordoni, del partido de Tornquist, al sudoeste de la provincia, anunció su salida de la alianza opositora y su acercamiento al Frente de Todos a través del massismo, señalando a un solo responsable por la decisión: el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, quien emergió como referente de la coalición en territorio bonaerense luego de la derrota electoral de María Eugenia Vidal.

La defección del hombre de Tornquist es la tercera en las filas opositoras desde que JxC dejó la gobernación y la presidencia; en mayo se había precipitado la salida del bloque de dos intendentes del Partido Fe. Otros jefes comunales y operadores políticos de primera línea amenazan con seguir el mismo camino si no hay un volantazo en la conducción del espacio. Sin decirlo en voz alta, esperan que María Eugenia Vidal recobre protagonismo.

“Hoy a mi no me representa una persona como Jorge Macri”, dijo Bordoni en declaraciones a la prensa local. “Es una persona muy soberbia y le parece que porque es intendente de Vicente López la tiene clara. Yo un día se lo dije personalmente, que si se sentaba en el sillón mío a la semana se largaba a llorar”, agregó al exponer las razones por las que decidió alejarse de la alianza opositora y tender puentes por el oficialismo.

Sergio Bordoni junto a María Eugenia Vidal.

Las diferencias entre Bordoni y Macri son públicas y conocidas en la interna desde hace varios años, y aunque la salida del intendente de Tornquist del armado opositor no sorprendió a sus compañeros (“no hay nadie que lamente mucho su partida”, minimizaban), la virulencia de sus declaraciones resultó llamativa. “Si los destinos de Cambiemos están en Jorge Macri yo creo que Cambiemos va camino a desaparecer”, insistió.

“Es muy fácil manejar un distrito como Vicente López, donde el 80 por ciento de los recursos los generás vos. No tenés caminos rurales, no tenes calles de tierra, no tenés pobreza. Así cualquiera puede sentarse y dar indicaciones en un foro de Cambiemos donde siempre la tenía clara y nosotros éramos los tontos y siempre nos ninguneaba por cómo había que manejar un municipio”, concluyó el lapidario alegato del intendente de Tornquist.

En JxC le restan importancia a la jugada y señalan que en los años pares es habitual que los jefes comunales opositores sobreactuen un acercamiento al oficialismo como estrategia de subsistencia. De todas formas, los reclamos por la forma de conducción de Jorge Macri llegan desde varios frentes. Uno de los principales armadores en el conurbano, de origen peronista, dio un ultimátum y amenazó con un portazo si no hay cambios para la primavera.

Aunque nadie lo dice con todas las letras, el reclamo es un mayor protagonismo, público pero también puertas adentro, de Vidal. Cerca de la exgobernadora señalan que su silencio “es una decisión política” para colaborar mientras dure la pandemia y que, por ahora, no va a dar ese paso al frente que le piden los propios. “Ni siquiera salió a responder cuando Alberto Fernández y Kicillof criticaron su gestión. Es un gesto de responsabilidad”, señalan.

De todas formas, en su entorno establecen una diferencia que la desmarca del cuestionado intendente de Vicente López. “Jorge Macri es el presidente del PRO en la provincia, de la misma manera que Patricia Bullrich es la presidenta del PRO nacional. No representan a todos”. ¿Y Vidal? “María Eugenia es transversal. Representa a sectores del PRO, de la UCR, de la Coalición Cívica. Ella es Juntos por el Cambio, no es PRO”.