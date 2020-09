Este martes, la Cámara de Diputados sesionó y se encargó de la presentación del proyecto de ley para el Presupuesto 2021. El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a Sergio Massa, fue quien llevó adelante el debate. Pero más allá de los temas hablados, se destacó una increíble situación vivida con el diputado Luciano Laspina.

El legislador del PRO terminó siendo uno de los temas más hablado en redes sociales ya que se olvidó de apagar la cámara mientras se cambiaba la remera. La imagen del representante de Juntos por el Cambio con el torso desnudo en plena reunión se viralizó y hasta se hizo eco en el medio de la sesión.

"Tengo en la lista al diputado Laspina, que no sé si terminó de prepararse. Acá nos llegaron algunos mensajes de que en las redes estaba circulando que se olvidó el Zoom abierto. Si se terminó de... No lo veo, no sé si está listo. Si está, tiene la palabra", dijo divertido e irónico Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Mirá el momento:

La confirmación en redes

Luciano Laspina terminó admitiendo que la situación ocurrió y que no había sido producto de la imaginación del resto. "El compromiso de nuestros abnegados legisladores. Laspina llega tarde desde su casa, el vago se cambia en medio de la sesión, ladris", disparó fuertemente Jorge Rial a través de su Twitter Oficial.

La respuesta no tardó en llegar por parte del diputado del macrismo. Y al terminar la reunión con sus pares, le contestó. "Me cambié la camisa por respeto al ministro y a la audiencia pero no advertí que tenía la cámara prendida. Gracias por avisar, Jorge. Por suerte sólo se ve un brazo!", escribió en broma el santafesino.

El cruce en redes: