Tras las ausencias de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta a una reunión virtual tras las declaraciones polémicas de Mauricio Macri, el espacio que responde a la exgobernadora salió a pegarle al expresidente y crece la grieta en Juntos por el Cambio.

El jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, advirtió: "Las discusiones se dan adentro, los trapos se limpian en casa, como se dice". Y aclaró que actualmente "no es el único" liderazgo de la coalición opositora.

El sector del PRO referenciado en la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tomó distancia hoy de las críticas que hizo el ex presidente Mauricio Macri a una parte de su partido y se suman las voces que afirman que ya no es el único líder de Juntos por el Cambio.

Ritondo dijo que no comparte las críticas de Macri al ex presidente de la Cámara baja Emilio Monzó y al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio y, en un cuestionamiento a esas declaraciones, advirtió: "Las discusiones se dan adentro, los trapos se limpian en casa, como se dice". En declaraciones radiales, Ritondo sostuvo que Macri "es uno de los líderes de Juntos por el Cambio" y "tiene todo el derecho a hablar, hacer autocrítica y decir qué piensa de la realidad" por ser el ex presidente y el fundador del PRO, pero aclaró que actualmente "no es el único" liderazgo de la coalición opositora.

"Lógicamente es uno de los más importantes, pero han surgido liderazgos dentro del PRO como Horacio (Rodríguez Larreta) y María Eugenia (Vidal), en el radicalismo (Alfredo) Cornejo, (Mario) Negri, (Martín) Lousteau; la Coalición Cívica con (Elisa) Carrió, Maxi (Ferraro)... Hay una cantidad de liderazgos", afirmó el diputado. Además, remarcó: "A mí me conduce María Eugenia Vidal, trabajé con ella en el Gobierno bonaerense, en la Legislatura porteña y tiene el liderazgo dentro de la provincia de Buenos Aires".

Al tomar distancia de las críticas de Macri al rol que cumplieron bajo su gestión Frigerio y Monzó, el diputado nacional señaló que "si la autocrítica es que él tendría que haber llevado las relaciones políticas, está bien". "Tal vez era necesario que el Presidente, sin mayoría en el Congreso, se hubiera hecho responsable de la relación con gobernadores. Pero no creo que hayan hecho mal Emilio y Rogelio", subrayó el dirigente, al tiempo que destacó que ambos "han hecho un trabajo difícil y un esfuerzo enorme".

Los otros críticos

Ritondo se suma a la interna en JxC. Otro que criticó a Macri, como uno que integra el espacio más cercana a Monzó y Frigerio, fue el diputado nacional Sebastián García de Luca. O como el presidente de la Coalición Cívica-ARI bonaerense, Andrés De Leo, quien afirmó en una entrevista con NA que Macri "no es el líder ni el referente" del espacio opositor, algo que también piensan en la UCR, el partido que preside Alfredo Cornejo, otro crítico del ex mandatario. O el referente radical Ernesto Sanz, cofundador de la alianza Juntos por el Cambio, quien también cuestionó al ex presidente al señalar que "la autocrítica debería limitarse solo a él" porque "cuando incluye un pase de factura a terceros deja de ser autocrítica y para ser crítica a otros".

Las ausencias

Hace una semana, a horas de las polémicas declaraciones de Mauricio Macri que abrieron una fuerte grieta interna con el ala dialoguista de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se ausentaron del encuentro semanal de ese espacio político.

Los dos referentes de JxC tomaron la misma decisión: el jefe de Gobierno porteño y la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires no se conectaron a la charla en Zoom con sus pares partidarios.