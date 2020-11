La ex ministra del gobierno de Mauricio Macri y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, viajó a la movilización que hizo la oposición en Córdoba con pasajes de la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado. Los tickets fueron emitidos por el Senado y la legisladora se los "donó" a Bullrich para ir a protestar contra el Gobierno.

La presidenta del PRO y referente del ala dura de Juntos por el Cambio se tomó un avión junto a integrantes de su equipo para el banderazo del domingo, denominado #8N, hacia la ciudad de Córdoba con tickets que tenía en su poder Rodríguez Machado. Según explicaron a El Destape desde el Senado, "tradicionalmente los senadores distribuyen sus pasajes entre personas de bajos recursos de sus provincias para que puedan venir a realizarse un tratamiento en Buenos Aires o porque necesitan realizarse una operación que por su complejidad no se puede llevar a cabo en su pueblo o ciudad".

Sin embargo, el de Bullrich no fue el caso. "Muy pocas veces se usa para referentes ni para especialistas que vengan a hablar de una ley. Los que no son de pueblos o no están en contacto con esta vulnerabilidad lo canjean por plata", revelaron desde la cámara Alta a este portal. Este caso de Bullrich disparó el debate sobre los legisladores argentinos: lo que hizo la senadora está dentro de la ley y de las normas establecidas en el Senado Nacional, pero es éticamente reprochable.

En la marcha del 8N, los manifestantes opositores se movilizaron sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y además hubo marchas en otros puntos del país. Por ejemplo, Córdoba, que en los últimos años en su mayoría viene apoyando al macrismo. Las excusas de la marcha fueron exigir otras medidas económicas al Gobierno, ir contra la Corte Suprema, que le puso un freno a los jueces que Macri había puesto a dedo y hubo hasta premisas en contra de la cuarentena y por la compra de vacunas, con foco en la Sputnik V.

Además de darle pasajes a Bullrich, también fueron beneficiados por la "varita mágica" de la senadora Rodríguez Machado el jefe de prensa de la presidenta del PRO: Leonardo Neumann. Y otro al que le regalaron tickets hacia Córdoba fue Sergio Koltan. ¿De quién se trata? De uno de los administradores de las redes de trolls macristas en la época que Cristina Kirchner era presidenta, organizador de los cacerolazos de 2012 contra ese Gobierno y luego metido a trabajar al Ministerio de Seguridad que conducía Bullrich como "Asesor en Imágenes y Videos". Fue contratado el 12 de diciembre de 2015, dos días después de la asunción de Macri como mandatario.