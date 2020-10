El ex presidente Mauricio Macri hizo una vergonzosa afirmación en una nota que dio al portal Infobae, donde reiteró las frases que había dado en una entrevista con Joaquín Morales Sola. Esta vez volvió a culpar a las elecciones por la debacle económica de su gobierno y dijo que su mandato finalizó el 11 de agosto.

“Sin dudas dejé una economía mejor de la que recibí; hay que mirar los números hasta el 11 de agosto. Nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. Lo decidió el mercado. El 12 de agosto dijeron ‘vuelve el kirchnerismo’ y asistimos a una destrucción del dólar, de la bolsa, saltó el riesgo país. El gobierno político terminó el 10 de diciembre. Pero la economía se maneja con expectativas”, dijo Macri.

La frase de Macri choca con la realidad: su gobierno dejó la inflación más alta de la Argentina en 28 años, recesión y caída del consumo en tres de los cuatro años que gobernó, una deuda externa que sin intereses supera los 100.000 millones de dólares, aumento de la pobreza y la indigencia, suba del desempleo y las condiciones de precarización laboral, entre otros problemas como el hambre y la desigualdad.

En una entrevista, Macri pareció molesto por algunas preguntas que le hicieron en relación a su vínculo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y también acerca de la conversación que tuvo con el presidente Alberto Fernández a quien le habría dicho "que mueran los que tengan que morir", en relación a levantar las restricciones de la pandemia para permitir la continuidad de la actividad económica.

"¿Cuántas veces voy a repetir lo mismo? Yo estoy tranquilo con lo que dije. Y lo ratifico hoy: la cuarentena es una herramienta muy dañina y había que usarla con mucho equilibrio y cuidado. No se puede hacer una cuarentena europea en una economía latinoamericana lastimada", dijo al reconocer la crisis económica que dejó su paso por la presidencia.

Acerca del vínculo con Larreta, el ex jefe de Estado pidió "no buscar" conflictos ahí y sostuvo que no quiere hacer una evaluación de las decisiones que tomó el jefe de Gobierno porteño en relación a la pandemia del coronavirus.

"Hablar de afuera es muy fácil. No me gusta opinar de afuera. Es opinar desde la tribuna, esto no es tribuna. Horacio (Rodríguez Larreta) arrancaba su gobierno, en soledad porque ya no estaba su presidente del propio partido... Un gobernador que tampoco era de su propio partido y que tiene bastantes niveles de irracionalidad y es difícil la convivencia", sostuvo.

Macri volvió a cuestionar la cuarentena en la Argentina con argumentos extraños y hasta citando el ejemplo de Suecia, cuyo gobierno reconoció un mal manejo de la pandemia en su inicio. Ante la pregunta de si sirvió la cuarentena en Argentina, respondió: "Preventiva, inicial, para reparar el sistema de salud".

En varios momentos de la nota, Macri respondió una pregunta con una repregunta que los periodistas debieron eludir. Cuando lo consultaron por qué decidió hablar en este momento, respondió: "¿Vos me preguntás? ¿Y por qué no?". Cuando lo consultaron sobre la posibilidad de reunirse en Olivos con Alberto Fernández si la situacion se complica aún más, contestó: " ¿A vos te parece que corresponde? No entiendo"