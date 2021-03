Carolina Cyrillo es profesora de Derecho Constitucional de Universidad Federal de Rio de Janeiro y en diálogo con El Destape explica los alcances del fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que anuló las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva, lo que permite que el expresidente pueda competir en elecciones. La especialista precisa qué sucederá a partir de ahora con las investigaciones judiciales que involucran a Lula y con el Lava Jato en general. El futuro del Lawfare en el país vecino visto desde el prisma de una respetada jurista brasileña.

-¿Cuáles son los alcances del fallo del juez supremo Edson Fachin?

-Que beneficia a Lula son los hechos procesales conocidos. Y hay algunas interpretaciones de que el ministro Fachin, que es el juez del STF que intervino en el proceso, resolvió como lo hizo por cuestiones procesales para no discutir la cuestión de imparcialidad del juez Sergio Moro y de los miembros de la fiscalía federal del Ministerio Público Federal, involucrados todos en una maniobra previa para coordinar el proceso, algo que está prohibido. Las pruebas de que hubo conversaciones entre el juez y la fiscalía (NdelR: para armar la causa contra Lula) están bajo discusión. Se cuestiona la validez de la obtención de esas pruebas, que son mensajes de Telegram. La discusión de si Moro fue imparcial o no es una discusión muy dura en términos jurídicos y políticos.

-¿Por qué se cree que Fachin puede estar salvando también al Lava Jato?

-Porque el Lava Jato incluye a un montón de causas procesales penales y si se reconoce que Moro fue parcial por haber combinado pruebas con la fiscalía, todos los procesos de todos los involucrados, no solo de Lula, se caen porque no queda más derecho procesal válido. El Lava Jato es enorme, no solo está Lula, figuran muchos empresarios, algunos servidores públicos, entonces todas las condenas que vinieron del Lava Jato y que las hizo Moro serían automáticamente nulas. Si el juez del STF reconoce que Moro es parcial, se cae toda la discusión del Lava Jato en Brasil. Y eso iba a ser un escándalo internacional. En Brasil, los fiscales no pertenecen ni al Poder judicial ni el Ejecutivo sino a un órgano separado e independiente y la independencia tiene que ser total. Cuando un juez conversa con los fiscales para buscar una condena obviamente es parcial. Pero el costo de este reconocimiento en la Justicia es enorme. Por lo tanto, están quienes sostienen que Fachin se manifestó de esta forma por presiones procesales para salvar al Lava Jato y al mismo tiempo beneficiar específicamente el proceso de Lula. Porque la decisión procesal solo beneficia a Lula.

-¿Por qué?

-Porque fue una decisión de un habeas corpus, que es un pedido para una persona sola. La defensa de Lula pidió que se reconozca que no se puede procesar a Lula en la Justicia de Curitiba sino que esos hechos deben investigarse en Brasilia, que es otra jurisdicción. Entonces todas las decisiones que se tomaron vinieron de un juez incompetente y no son válidas. Fue un pedido específico en un habeas corpus de los abogados de Lula para las causas que involucran a Lula.

-Fue una cuestión de competencia pero no se abordaron los problemas de la prueba…

-Solo se discutió la competencia. Si la justicia de Curitiba podía juzgar a Lula o debía juzgarlo la justicia de Brasilia, algo que los abogados de Lula vienen planteando hace años. Es decir, desde antes de las elecciones pero recién fue reconocido ahora.

-Moro se consideró competente cuando no lo era…

-Sí, sin dudas.

-Aún no se abordó la parcialidad de Moro en el caso…

-Todavía no. Y está por discutirse si se realiza o no un juicio sobre la imparcialidad de Moro. Hoy se decidieron cuestiones procesales de competencia penal pero no se trató la imparcialidad de Moro, que puede ser juzgado en el futuro. Y los temas procesales que generaron la nulidad de las decisiones pueden ser dictadas en habeas corpus por el juez supremo que es relator del proceso, que en este caso fue Fachin. Es decir, no se necesita la intervención de todo el cuerpo.

-¿Cómo sigue el proceso?

-La Fiscalía General Federal puede ingresar con un recurso al plenario del Tribunal Superior. Pero ojo porque el Fiscal Federal General que es el que puede hacer la presentación es el que terminó con el Lava Jato. Y, además, en el plenario del tribunal Fachin fue uno de los jueces que estaba en contra y hoy cambió de decisión. Entonces, hay una gran posibilidad de que lo resuelto sea definitivo. La decisión de Fachin es que las pruebas producidas en Curitiba sean analizadas por el juez de Brasilia y que si este último lo considera correcto puede mantenerlas como válidas. Me refiero al testimonio de testigos, documentos, la cadena de custodia. Lo que dejó en claro Fachin es que las decisiones tomadas en el proceso son nulas. Y eso deja a Lula con la posibilidad de ser candidato. Porque el efecto de las condenas de Lula era que no podía ser candidato a nada. Ahora sí puede. Esto no significa que no vaya a pasar todo de nuevo porque se puede seguir investigando. Se espera que la fiscalía ofrezca la misma denuncia en Brasilia. Pero lo que se espera también es que ahora sea con el debido proceso. Y no con una combinación entre el juez y la fiscalía, que fue escandalosa. También hay que prestar atención a la prescripción del caso.

-La causa puede volver a fojas cero y es el juez de Brasilia quien debe definir sobre la validez de las pruebas…

-Exacto. Y hay un montón de discusiones sobre la competencia de Curitiba porque hay algunos que dicen que parte del Lava Jato debe ir a San Pablo y otra a Rio de Janeiro.

-¿Qué sucede si otro de los acusados hace un planteo similar y recibe una respuesta diferente por parte de otro de los jueces supremos?

-Debiera intervenir el plenario de la Corte, los once jueces.

-¿Qué entiende que sucedió en Brasil para que se dé este cambio?

-A nivel jurídico, en términos de derecho procesal, la decisión es perfecta. En el debido proceso uno no pude ser juzgado por un juez incompetente. Lo raro es que la decisión se tome ahora. Llegó tarde. Era dos o tres años atrás cuando esto mismo ya era cuestionado. Me parece que con esta decisión se intenta mantener la “cosas buenas” del Lava Jato para rescatar la imagen del combate contra la corrupción. Pero el Lava Jato también tiene cosas muy malas porque se mantuvo una operación donde la sociedad sabe que hubo abusos en el debido proceso penal. La imagen del Lava Jato es muy mala. Fue una persecución a Lula, fue una estrategia de Lawfare.