El diputado de Cambiemos Laspina, insólito: "El FMI volteó a Macri"

El diputado nacional afirmó que el FMI lo obligó a subir la tasa que condujo a la derrota electoral.

El economista y diputado nacional por Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "volteó" al gobierno de Mauricio Macri al establecer condiciones para la economía luego de acordar un préstamo por 57 mil millones de dólares.

"El Fondo Monetario le sirve bastante al gobierno por las correcciones que tiene que hacer. Es como si el gobierno de Mauricio Macri le hubiera dicho al Fondo `perdí las elecciones por culpa tuya porque el plan de base monetaria de base cero me llevó la tasa de interés al 80 por ciento y perdí las elecciones", afirmó Laspina.

En diálogo con el canal IP, el diputado opositor culpó al FMI por las presiones económicas que llevaron al macrismo a la derrota electoral. "Lo que el Fondo pedía no era ayudar a Macri, no le interesaba. Era que Argentina corrigiera la inflación y las cuentas públicas. Le interesó tres rábanos si Macri perdía. Yo lo veo al revés: el FMI volteó al gobierno de Mauricio Macri", indicó.

Máximo Kirchner: "Larreta tiene que explicar cómo iban a pagar al FMI"

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, pidió a la oposición nucleada en Juntos por el Cambio y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que expliqué cómo iban a pagar los 44 millones de dólares de deuda externa que contrajeron con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El dirigente sostuvo que es necesario llegar con el FMI a un acuerdo sustentable que no signifique un ajuste severo para la Argentina.

"Hoy hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vigente. Ese acuerdo establece que el año que viene hay que pagar un 7.300 millones de dólares de capital más 1400 millones de intereses. Y en 2023 hay que pagar 18.400 millones de dólares de capital y 600 de intereses. Este es el acuerdo que dejó Mauricio Macri, Dujovne, (Marcos) Peña y Rodríguez Larreta. Lo que debería explicar el jefe de gobierno porteño -que además tiene aspiraciones a gobernar el país- es qué país pensaron ellos para que Argentina pueda afrontar esas deudas en 2022 y 2023", afirmó Máximo Kirchner en El Destape Radio.

El líder del peronismo bonaerense además cruzó al FMI por la forma en que prestó a la Argentina. "Hasta reconocieron que era un préstamo político para lograr la reelección de Mauricio Macri. Prestaron en condiciones que la Argentina no podía devolver. Prestaron por una cuestión política y no por el desarrollo de la Argentina. Han creado un problema y van a tener que ser parte de la solución", denunció Máximo Kirchner, quien recordó que Néstor Kirchner pagó la deuda con el FMI y que el macrismo utilizó para luego volver a endeudarse.

Máximo Kirchner pidió que los esfuerzos de los argentinos no se vayan por el saco roto del pago de la deuda externa con el FMI. "No se capitalizó el Estado, se dilapidó una oportunidad. Lo que hay que buscar es algo que sea realmente sustentable y no caprichoso, la realidad es una y los números son los que son", indicó al tiempo que agregó que el FMI tendrá que tener en cuenta que hubo una pandemia del coronavirus que obligó al cierre de actividades y a la caída de la economía argentina en 2020.