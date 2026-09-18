Tensión en Ceuta en un nuevo operativo de traslado de migrantes, con corridas y disparos

Ceuta se convirtió de nuevo en escenario de caos en medio del traslado de migrantes instalados en las playas a carpas temporales en el puerto del enclave español, tras la llegada de decenas de miles de personas a finales de julio. Imágenes de la televisión pública española mostraron corridas y aglomeraciones de personas que querían asegurarse una de las cotizadas 1700 plazas del recinto, mientras la policía antidisturbios disparaba balas de goma al aire y avanzaba entre golpes, en otro operativo que despertó fuertes críticas de la derecha al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez.

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Los migrantes, que estaban asentados en las playas del Trampolín y Benítez, comenzaron a entrar pasadas las 9:30 horas en el sitio habilitado por el Gobierno en el Muelle de Poniente del Puerto de Ceuta. El operativo se organizó de forma escalonada y en grupos reducidos, después de que los agentes establecieran un cordón policial para controlar a los migrantes concentrados en las inmediaciones, con el objetivo de evitar avalanchas ante la previsión de una llegada masiva a un recurso con capacidad limitada.

Sin embargo, el avance, inicialmente a pie, derivó en una carrera de parte de la multitud, que en un primer momento no pudo ser contenida por los agentes desplegados. La situación quedó controlada cerca de la zona industrial, donde se incorporaron refuerzos de la Policía Nacional y se estableció un cordón policial para organizar el traslado.

El dispositivo de seguridad está integrado por unos 240 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y cuenta con apoyo de drones. Según la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional ha desplegado unos 170 efectivos, principalmente de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil participa con alrededor de 70 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC).

El recurso del Puerto tiene capacidad para unas 1.800 personas, mientras que el número de migrantes que permanecían en los asentamientos del Trampolín y Benítez se estima en más de 4.000. Esta diferencia entre la capacidad del dispositivo y el volumen de personas procedentes de los asentamientos había llevado al Gobierno a establecer un sistema de embolsamiento y traslado escalonado para evitar concentraciones y posibles avalanchas.

Entre las personas trasladadas también hay menores de edad. Fuentes del Gobierno señalaron que no se les está dejando en la calle y que, mientras se determina una alternativa de alojamiento, se les permite permanecer en el recurso de adultos en coordinación con el área de Menores de la Ciudad Autónoma.

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