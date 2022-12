Democracia o Magnetto

El encuentro en Lago Escondido de los popes de Clarín, los jueces, un ex servicio y un ministro del Pro; el intento de asesinato a Cristina y la condena en un juicio trucho de la vice presidenta degradaron la democracia a un piso histórico. El peronismo debe decidir si da pelea o acepta competir con Cristina proscripta y amenazada.

Así como los bolsos de López fueron la comprobación de que en el país había corrupción en la obra pública, los chats y fotos de los jerarcas de Clarín invitando a jueces, servicios de inteligencia y un ministro PRO a Lago Escondido y los chats que revelan una conspiración plagada de delitos dejaron al desnudo que el Lawfare no es una fantasía K, sino una realidad ahora incontrastable que amenaza terminar vaciando de contenido la democracia.

Dirigentes y periodistas de Juntos por el Cambio ponen el foco en la presunta y no comprobada ilegalidad del origen de los chats. No es seguro que sean ilegales. Pueden haber sido filtrados por uno de los visitantes. Pero, además, la ilegalidad no sería distinta a la de WikiLeaks o Panamá Papers, filtraciones que fueron trabajadas y difundidas por varios de los más prestigiosos medios del mundo y que resultaron en renuncias de primeros mandatarios y cambios en disputas electorales.

Lo importante, peligroso y demoledor es el tenor de los audios que revelan una verdadera asociación ilícita para delinquir al tiempo que demuestran que los jefes son los capos de Clarín. Así, la reunión secreta pone en negro sobre blanco lo que hasta ahora se presumía: que el lawfare es real: que existe una mafia que digita y organiza buena parte del destino del país y su pueblo y que esa mafia que desplaza a los poderes establecidos de la república de su lugar de legítimos gobernantes tiene un jefe y es Héctor Magnetto.

Hoy como nunca resuena la frase del jefe mafioso a Carlos Menem: “Presidente; puesto menor”.

Juan Bautista Mahiques y Casey, abogado de Clarín

El encuentro en Lago Escondido, el intento de asesinato y la condena en juicio trucho degradaron la democracia a un piso histórico desde 1983. El peronismo debe decidir si da pelea o acepta competir con Cristina proscripta y amenazada.

Es democracia o Magnetto. Al capo mafia le importan más los jueces que los políticos. Pero aún así el candidato del Pro será el candidato de Magnetto. Si gobernas alineado a sus intereses no hay contradicción ni conflicto. El renunciamiento de Cristina y sus dichos en la cena posterior deben leerse como una advertencia: “Si no derrotamos a la mafia no vamos a poder gobernar aunque ganemos las elecciones”. Ya no quiere negociar como intentó con la entronización de Alberto: quiere ganarles la partida y para eso necesita que todos jueguen.

Juez Yadarola

A qué fueron a lo de Lewis

En uno de los chats Ercolini escribió: “Si se consiguiera eso (Por las facturas truchas) solo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan algo más”. ¿A qué se refiere el corrupto juez con “algo más”?. ¿Qué fueron a hacer a la casa del amigo de Macri? Una versión indica que están organizando la Corte que acompañaría un probable futuro gobierno PRO. Otra habla del ataque final sobre Cristina, que apuraría su condena firme para encarcelarla antes de que cumpla 70 años e ir también por sus hijos. La lista de invitados la arma el anfitrión: Clarín. ¿Por qué sumó al ex agente de Inteligencia Leonardo Bergroth y al publicista Tomás Reinke? Ambos abonan la teoría de la conspiración. La teoría del golpe de Estado también está en el menú.

Juez Ercolini

La orfandad del 35%

Hay un tercio de la sociedad que pide por Cristina. Extrañan los años felices y piden volver a la situación de 2015. Más allá de si eso es posible, ese enorme segmento social lo demanda. Ahora no tienen candidata. ¿Es posible el normal funcionamiento de la democracia con semejante orfandad? Varios se anotan para reemplazar su rol. Algunos con legítima ambición. No lo dicen; pero es obvio. Massa, que luego de calmar la tormenta financiera comenzó a domar la inflación, en algún momento hará saber su deseo. Sería realmente sorprendente que no lo hiciera. Alberto, que por estos días ve como el desempleo, que no dejó de bajar desde la salida de la Pandemia, se sitúa en la mitad de lo que dejó Macri, también podría demandar su reelección. Daniel Scioli, Wado de Pedro, Juan Manzur y algún otro gobernador se sumarán. ¿Podrán gobernar con Cristina proscripta y el lawfare al palo?

A gobernar a favor de los trabajadores, me refiero.

Camarista Carlos Mahiques y María Eugenia Vidal

Es cierto que Cristina podría inclinar la balanza de una Paso haciendo saber su preferido. En ese sentido está claro que quiere que gane alguien que intente acabar con la mafia y no negociar. Poner a Axel significaría arriesgarse por un candidato con menores posibilidades en la provincia de Buenos Aires. Poner a Wado requeriría de una gran presencia de ella en la campaña, por su bajo nivel de conocimiento. ¿Querrá hacerlo o su renunciamiento incluye la campaña?

Vivimos en un país en el que intentaron matar a la vice presidenta, los implicados pidieron abogados del PRO y el jefe de campaña de la presidenta de ese partido es tan pero tan sospechoso que hasta ella lo echó. Un país en el que los capos de Clarín invitan a pasear juntos a los jueces que fallan a su favor e incluyen un ex miembro de los servicios de inteligencia, un publicista y un ministro PRO y luego cometen delitos varios para encubrirlo. Un país en el que un juicio en el que todos los testigos dicen que la acusada es inocente termina en condena. Juicio cuya instrucción fue realizada por uno de los jueces del paseo. Y toda esa miseria tiene un jefe que se llama Héctor Magnetto. Personaje que nunca estuvo tan presente como ahora. Por todo eso la Argentina se debate entre Democracia o Magnetto.