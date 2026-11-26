Apenas 20 días después de la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña tras la crisis financiera del Ueno Bank, el canciller Pablo Quirno aseguró que Argentina está "tratando de seguir por una senda que Paraguay inició", al acompañar a Javier Milei en su visita al país vecino.

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"Nosotros somos los nuevitos que estamos tratando de seguir por una senda que Paraguay inició hace muchísimos años, que lo lleva a tener la prosperidad y las mejoras que tiene hoy. A las que aspiramos también nosotros", dijo Quirno durante una conferencia de prensa desde el Palacio de López, en Asunción.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto acompañó a Milei en su visita oficial al Paraguay, presidido por Pedro Alliana desde que Peña fue catapultado del poder por la debacle del Ueno Bank, una crisis que afectó los fondos de cerca de 3 millones de clientes.

¿Qué pasó con Santiago Peña y la crisis del Ueno Bank en Paraguay?

"En Argentina cuentan con un socio, un aliado y un amigo. Compartimos hace mucho tiempo las ideas de la libertad y de la protección de la libertad privada", agregó Quirno.

¿Qué acordaron Pablo Quirno y Rubén Ramírez Lezcano en Asunción?

Durante la conferencia que dio conjunta con su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, el funcionario de Milei añadió: "Argentina ha estado desde el primer momento admirando el proceso que Paraguay ha venido desarrollando durante tantos años".

Milei ofreció ayuda económica y financiera

Quirno detalló que durante la reunión bilateral entre Alliana y Milei hubo una "ratificación de todas las acciones" que llevan adelante ambos países, que impulsaron su relación "a su nivel máximo".

También indicó que el Gobierno argentino ofreció "cualquier tipo de ayuda" por parte de los equipos económicos y financieros de la gestión libertaria para que puedan "seguir transitando esta situación de la mejor manera".

"Hay que seguir mirando para adelante en lo que es una relación fructífera y excelente, que tiene un porvenir excelente también", subrayó.