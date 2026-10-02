En línea con Milei, Jalil impulsó la aprobación del régimen penal para adolescentes desde los 14 años en Catamarca

El oficialismo en Catamarca aprobó en la Cámara de Diputados la adecuación del marco procesal local a la normativa federal. De esta manera, los legisladores que responden a Raúl Jalil fijaron la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 14 años, en una movida legislativa que abrió un frente de conflicto con la oposición, organizaciones de derechos humanos y el propio fuero de menores.

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Durante la decimoquinta sesión ordinaria del cuerpo legislativo, la diputada oficialista María Argerich fue la encargada de defender el proyecto enviando una señal en línea con el reclamo nacional de intervención punitiva. Según sostuvo la legisladora, los cambios sobre la ley provincial apuntan a construir una "respuesta institucional" ante conductas tipificadas como delitos por parte de menores.

Sin embargo, el cruce no tardó en llegar. Desde la oposición y diversos espacios de la sociedad civil advirtieron que reducir la edad punible lejos está de frenar los índices delictivos o resolver la vulnerabilidad social de fondo que atraviesa la provincia.

Otra de las cuestiones que criticaron los sectores opositores apuntan a que el sistema penal catamarqueño no cuenta con la infraestructura edilicia ni con los dispositivos socioeducativos necesarios para albergar y contener a adolescentes de 14 años. En ese marco, advirtieron que encerrar o privar de la libertad a jóvenes sin ofrecerles una contención integral ni herramientas de reinserción solo profundizará los circuitos de exclusión.

Mieli y la baja de imputabilidad

El Gobierno de Javier Milei reglamentó a principios de septiembre de este 2026 la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que establece un nuevo marco jurídico para adolescentes de 14 a 17 años y habilita procesos penales desde los 14 años y redefine sanciones, supervisión y derechos de las víctimas.

La entrada en vigor de la norma se produce en un escenario de incertidumbre en los juzgados de menores de diversas jurisdicciones que plantean dudas respecto de si se dispone de la infraestructura de alojamiento, del personal técnico idóneo, de la cantidad de dispositivos de monitoreo electrónico y de los supervisores especializados.

En primer lugar, el decreto 875/26, firmado por el presidente Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, habilita la judicialización de adolescentes desde los 14 años por delitos previstos en el Código Penal, aunque bajo un sistema especial. Según el texto oficial, se contemplan condenas, medidas alternativas y, en casos determinados, privación de la libertad.

El decreto también dispuso la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Cada cartera designará representantes con rango mínimo de director nacional.

Entre sus funciones, el comité deberá elaborar lineamientos comunes en prevención y reinserción, intercambiar información estadística y técnica, y emitir recomendaciones no vinculantes. Asimismo, coordinará la ejecución de las penas alternativas previstas en la ley.