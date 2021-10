Etiquetado Frontal: la condición que puso la UCR para tratar el proyecto

El diputado radical habló con El Destape Radio sobre la ley de etiquetado frontal de alimentos y planteó las condiciones de su espacio para brindar su apoyo.

El diputado de Cambiemos Facundo Suárez Lastra habló con El Destape Radio sobre la vuelta de las sesiones presenciales en el Congreso. Si bien aseguró estar de acuerdo con la ley de etiquetado frontal de alimentos, pidió por el tratamiento de la ley ovina para que su espacio de el quórum para sesionar.

"En el radicalismo hay un consenso muy fuerte y mayoritario a favor de la ley de etiquetado frontal y tenemos disposición para tratarla hoy, o mañana o pasado, cuando las cosas se hagan bien y no como atropelladas juveniles", observó Suárez Lastra. En este sentido, aprovechó la ocasión para reclamar al oficialismo: "Hay muchos temas para tratar en esta sesión, algunos que propuso el Frente de Todos y otros que omitió".

"Estamos planteando que incluyan otras leyes como la prórroga de la ley ovina y les damos el quorum", aseguró. "No nos llamaron para tratar esta ley y nos sorprendieron el viernes con el llamado a sesión", denunció al tiempo que aclaró que "la molestia no tiene que ver con la ley, tiene que ver con que convocaron el viernes sin consulta".

Más adelante, y fiel a las elucubraciones de su espacio político, Suárez Lastra planteó: "hay una picardía de la más baja y mala política de que si el oficialismo no logra el consenso para la ley genere una maniobra diciendo 'nosotros queremos, pero no la logramos'".

"Tratemos de darla la semana que viene, está cajoneada hace dos años. No vengan con el cuento de que a la oposición no quiere que salga porque representan intereses. Están macaneando", denunció. "Hay unas leyes que expresan cosas importantes que no formaron parte de esta propuesta y nosotros venimos planteando con mucho interés: la emergencia educativa es una de ellas y la prórroga de la ley bovina es otra", expresó.

"No nos llamaron, no nos hablaron, dicen que la ley es fundamental, imprescindible y nos sorprendieron el viernes a las 9 de la noche cuando la mesa de entrada cierra a las 5 de la tarde", insistió.

Bajando el tono, el diputado aseguró: "Mi bloque está a favor de la ley de etiquetado frontal. Estamos dispuestos a su tratamiento pero no vamos a tolerar la mala praxis parlamentaria" al tiempo que planteó la "garantía absoluta de que el radicalismo va a hacer lo posible para que la ley de etiquetado frontal se vote".