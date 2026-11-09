Detuvieron a Tomás Natenzon y a otro hombre por amenazas durante la visita del Papa

Dos hombres fueron detenidos en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. Uno, de 49 años, está acusado de haber amenazado de muerte al Sumo Pontífice y fue capturado en Pilar por la Policía Federal Argentina (PFA). El otro, de 27, fue detenido por la Policía de la Ciudad con documentación apócrifa cerca del escenario central del evento papal.

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Quién es el hombre que amenazó de muerte al Papa

El primer detenido es un ciudadano argentino de 49 años radicado en Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, imputado por el delito de amenazas.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA y fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Cómo empezó la investigación

La causa se inició el viernes 6 de noviembre, a partir de una denuncia anónima recibida en el CATE 911 de La Plata, que alertaba sobre amenazas de un hombre contra el Papa. Intervino el Juzgado Federal de Campana, con actuación de la Secretaría Penal N° 2.

La pesquisa quedó en manos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, que analizó fuentes abiertas (OSINT) hasta identificar al presunto autor.

Cómo lo encontraron

Los investigadores realizaron tareas de campo, vigilancias encubiertas e intervenciones telefónicas. El Departamento Técnico del Cibercrimen aportó un IMSI Catcher, una herramienta que permitió geolocalizar y rastrear en tiempo real el celular desde el que se enviaban las amenazas.

Ante el riesgo advertido, el juzgado ordenó un allanamiento urgente en un inmueble de la calle Carlos Morel, en Pilar. Allí detuvieron al acusado y secuestraron el teléfono vinculado con las amenazas, otros dispositivos móviles y un dron.

El segundo detenido: credenciales falsas cerca del escenario

El otro caso ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. La Policía de la Ciudad detuvo a Tomás Natenzon, un hombre de 27 años que circulaba en una moto Kawasaki por la avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del escenario central del evento del Santo Padre.

El hombre dijo ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha y mostró una autorización de circulación apócrifa. La patente de la moto simulaba ser la de un vehículo oficial, y llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales.

Qué dispuso la Justicia

Intervino el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que ordenó su detención en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.

Qué se sabe y qué no

Los dos casos son causas separadas, con juzgados distintos. Las fuentes oficiales no informaron ningún vínculo entre ambos detenidos ni precisaron qué pretendía hacer el hombre de 27 años con las credenciales falsas