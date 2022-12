Moritán se opuso a un proyecto que él mismo presentó: "Perdón la contradicción"

El legislador porteño de Juntos por el Cambio pidió disculpas por dar marcha atrás a una iniciativa presentada por él mismo. Mirá el video.

El legislador porteño de Juntos por el Cambio Roberto García Moritán votará en contra de un proyecto presentado por él mismo. La iniciativa plantea que se permita que los gimnasios puedan contratar a profesores de gimnasia que no tengan título para trabajar dentro de los establecimientos.

“Si bien yo creo que no es razonable que a alguien le obliguen a contratar a alguien, sí es recomendable que haya profesores de gimnasia en los gimnasios, pero creo que es un mal momento para hacerlo”, planteó el marido de Pampita en su exposición.

“Entendiendo la coyuntura económica, creo que es un mal momento para hacerlo. Sobre todo porque para poder llegar a fin de mes, en general, ellos tienen dos o tres trabajos y tienen monotributo”, justificó Moritán y agregó: “La gran pregunta es si se quedan o no sin trabajo si llevamos adelante esta normativa, la respuesta es ‘puede ser’. Entonces, por eso, me parece que hoy por hoy no es la batalla que yo quiero dar”.

Para finalizar, pidió disculpas por su contradicción, ya que se trata de un proyecto que fue presentado por él mismo: "Si avanzan con esto, voy a votar en contra, aún siendo el que presentó el proyecto, disculpen la contradicción”.

Roberto García Moritán asumió su cargo en 2021 y lleva presentados hasta el momento solo 13 proyectos propios y 29 en coautoría, de acuerdo al informe de la Legislatura porteña. Además los proyectos presentados en su mayoría son resoluciones. Por ejemplo, el legislador propuso el primer proyecto a los 60 días de haber asumido y fue un pedido para declarar persona jurídica no grata a la "Asociación Civil Liga Argentina por los Derechos Humanos".

Moritán propuso demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social

García Moritán había presentado en agosto un proyecto para demoler el emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para "mejorar la circulación" y "disminuir los piquetes" de la avenida 9 de Julio. El inmueble, que tiene la imagen de Evita, fue inaugurado en 1936 y declarado Monumento Histórico Nacional, en 2002. Referentes del Frente de Todos repudiaron el proyecto.

La Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, explicó a El Destape que no es posible demoler un monumento histórico nacional porque están protegidos por la ley 12665, de protección patrimonial. También existe el decreto 1063/82, que dice que todos los edificios del Estado nacional de más de 50 años tienen la protección que da la ley 12665 y que cualquier intervención que se quiera hacer en el edificio debe estar aprobada por la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos.