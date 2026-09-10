"Le ganamos la batalla cultural": la contundente definición de Myriam Bregman contra Javier Milei

La diputada Myriam Bregman lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei al cuestionar la postura oficial sobre la soberanía nacional y las políticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo. La dirigente de izquierda sostuvo que los recientes discursos del mandatario y sus funcionarios representan una puesta en escena que no se condice con las medidas concretas adoptadas por la administración libertaria.

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Durante su intervención, la referente opositora remarcó que existe una contradicción fundamental entre las declaraciones del jefe de Estado y sus proyectos políticos. En ese sentido, aseguró que la sociedad no convalida la retórica oficialista sobre la defensa de los intereses nacionales.

El debate por la soberanía nacional

Bregman afirmó categóricamente que la administración nacional perdió el debate ideológico frente a la ciudadanía respecto a la integridad territorial y los recursos estratégicos. "Hicieron una puesta en escena creyendo que somos todos medios giles y que él cambia el discurso y todos le creemos que defiende la soberanía. Soberanía y Milei, asunto separado", sentenció la diputada.

En la misma línea, Bregman profundizó su réplica hacia el oficialismo: "Eso lo tenemos muy muy claro y creo que además, señor presidente, le ganamos eso que ustedes llaman batalla cultural. Se la ganamos porque nadie les cree que Javier Milei puede defender la soberanía, mucho menos de las Malvinas, cuando hasta hace dos minutos quería extranjerizar las tierras de nuestro país".

Cuestionamientos a empresarios y al FMI

La legisladora también apuntó directamente contra los vínculos del Gobierno con grandes empresarios y figuras del sector privado internacional. En particular, hizo foco en el respaldo que Milei recibió del empresario Eduardo Elsztain y exigió explicaciones oficiales sobre posibles beneficios comerciales o regulatorios.

"Esperamos que no deba tantos favores por el cuarto de hotel que le dio Elsztain, que nos informen qué sanciones van a ponerle a este empresario", reclamó la dirigente, quien a su vez sumó cuestionamientos dirigidos hacia el magnate tecnológico Elon Musk al deslizar: "Parece que Milei tiene favoritismo por tener amigos muy colonialistas. A Elon Musk también queremos saber qué sanciones le van a poner".

Asimismo, la diputada reafirmó su postura histórica de rechazo hacia los organismos internacionales de crédito y exigió medidas drásticas frente al endeudamiento externo. "Vamos a seguir peleando por fuera el Fondo Monetario Internacional, porque el colonialismo y el imperialismo no es solo una causa que tiene que ver con Malvinas, hay que expulsar al Fondo Monetario de nuestro país", enfatizó.

Críticas a la Justicia y convocatoria a movilizar

En el tramo final de su discurso, Bregman arremetió contra las resoluciones recientes del Poder Judicial y denunció acuerdos de impunidad vinculados a exfuncionarios. "Es una vergüenza que el poder judicial, una vez más, haya absuelto a Mauricio Macri, a Luis Caputo y a todos esos saqueadores. Es un poder judicial que está pagando en efectivo los acorditos del Senado", manifestó con dureza.

Para concluir su mensaje con consignas contra la injerencia extranjera, la referente de izquierda convocó formalmente a una jornada de protesta en las calles para rechazar el programa gubernamental. "¡Fuera yankees! ¡Fuera ingleses! ¡Basta de gobiernos cipayos! Y por eso vamos a marchar este 19 de septiembre en la marcha de la bronca, porque se vayan todos los entreguistas, los saqueadores y los proimperialistas", finalizó.