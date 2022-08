Desde el balcón del Congreso, Cristina Kirchner saludó a un grupo de jubilados que le expresaron su apoyo

Jubilados y pensionados nucleados en el Frente de Personas Mayores Unidos y Organizados marcharon hacia el Congreso para expresar su respaldo a la vicepresidenta en medio de la avanzada del lawfare.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó a un grupo de jubilados y pensionados nucleados en el Frente de Personas Mayores Unidos y Organizados, que se movilizaron este martes al Congreso nacional contra la "persecución" a la ex mandataria y en "defensa de la democracia".

La concentración -que se inició minutos después de las 12, en la esquina de la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen- se repetirá todos los martes al mediodía. Fue en horas de la tarde, en que Fernández de Kirchner salió a un balcón del edificio del, Congreso y saludó a la movilización de respaldo.

"Hemos tenido otra jornada hermosa, con mucha participación de jubilados de distintos sectores. Como broche, en un momento salió Cristina y nos saludó desde un balcón del Congreso", contó a esta agencia Renée Girardi, referente de Adultos Mayores Porteños (AMP).

Según explicó, la movilización se desarrolló "en defensa de la democracia, de la República, del proyecto nacional, popular, inclusivo, regional, feminista y que también nos incluye a les viejes. Y todo eso confluye en nuestra líder máxima Cristina Fernández de Kirchner". En ese marco, Girardi añadió que "si atacan" a la ex mandataria, "atacan al pueblo y si ganan los otros vendrán por nuestros derechos, por nuestra vida".

A comienzos de agosto, estos mismos manifestantes se habían concentrado frente al palacio legislativo, donde realizaron un "acto de desagravio" para la Vicepresidenta ante los "permanentes ataques de los grupos mediáticos" y de "gran parte del Poder Judicial".

Fernández de Kirchner tuvo en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Congreso, una vigilia de militantes kirchneristas que la respaldaron luego del alegato por la causa Vialidad, por la que enfrenta una posible condena de 12 años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos. La decisión del Gobierno porteño de instalar vallas en las inmediaciones del departamento fortificó la presencia de simpatizantes de la ex mandataria, y derivó en un episodio de represión por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el vallado fue retirado.

Cristina Kirchner apuntó contra la JxC

La vicepresidenta recibió este lunes a organismos de Derechos Humanos en el Senado y lanzó un duro mensaje contra la oposición. "Resuelvan su interna de otra manera entre los halcones y las palomas, pero no a costa del funcionamiento de la democracia”, afirmó respecto al vallado que el gobierno porteño decidió poner en las cuadras aledañas a su casa. Entre los presentes estuvieron la titular de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, y la de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lidia "Taty" Almeida.

Tras insistir como hizo el sábado de que se trata de "una interna de la oposición que miden a ver quién odia más al peronismo", afirmó: “Por favor, traten de demostrar que son mejores uno, que la Presidenta del Pro (Patricia Bullrich) es mejor que el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) es mejor que (el ex presidente Mauricio) Macri, me parece bárbaro pero no a costa de la vida, de la sangre y la seguridad de los argentinos". E insistió: "No a costa de la vida ciudadana y de la tranquilidad y la paz social

La vicepresidenta se refirió también a la disputa interna entre Bullrich, y Rodríguez Larreta respecto a la represión del sábado: "Si al Jefe de Gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión entonces manda camiones a mi casa. No sea ridículo Jefe de Gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame. La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos. Lo demás es un ejercicio o simulación de autoridad".

Con información de Télam