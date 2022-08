Lawfare: más de 500 intendentes de todo el país apoyaron a Cristina Kirchner

Los jefes comunales expresaron su respaldo a la vicepresidenta y afirmaron que "la persecución judicial sobre Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos".

Más de 500 intendentes de todo el país expresaron su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa de Vialidad y apuntaron contra el poder judicial que utiliza la justicia “como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.

En este marco, por medio de un comunicado afirmaron que “la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.

Comunicado de los intendentes del Interior en defensa de Cristina Kirchner by EL DESTAPE on Scribd

“Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”, completaron los intendentes de distritos del interior del país.

El texto fue firmado por jefes comunales de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

"El juicio es ilegal"

En este marco, el abogado Gregorio Dalbón afirmó que el juicio es "ilegal" y apuntó contra el fiscal Diego Luciani y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andres Basso a cargo de la causa por querer "condenar a una inocente".

Así lo manifestó el letrado en diálogo con C5N, al referirse al rechazo que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 a las recusaciones que habían sido planteadas hacia algunos de sus integrantes y hacia el fiscal Luciani, por haber compartido un equipo de fútbol denominado "la Liverpool" que, además, en más de una oportunidad fue a disputar encuentros deportivos a la quinta Los Abrojos, de propiedad de Mauricio Macri.

"Es un juicio ilegal. Arreglaron todo entre ellos, cuando deberían haber ido a un tribunal independiente para resolver cuestiones que tienen que ver con los propios jueces", señaló Dalbón, y añadió: "Estos jueces no tienen ningún tipo de límite, no funciona la Constitución, no funciona un código. No tienen credibilidad".

Dalbón indicó que en la denominada causa Vialidad, "el objetivo final es condenar a Cristina" Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, pero "se van a condenar ellos porque condenar a un inocente termina siendo prevaricato", aseguró. "En algún momento nos vamos a decidir a ir al Consejo de la Magistratura para evaluar el mal desempeño de sus funciones, que es una causal de destitución para los jueces y fiscales", marcó.

También criticó al fiscal Luciani por buscar "fama" y señaló que "cuando levantás la voz como hizo Luciani es porque no tenés argumentos". "Quienes seguimos el juicio día a día nos hemos dado cuenta de que no hay ninguna prueba como para condenar a Cristina. Entonces lo único que pueden hacer es gritar y ser amigos", apuntó.

Dalbón comparó la causa con la situación del dirigente brasileño Lula da Silva: "Es un circo de condena como hicieron con Lula. Mi humilde opinión es que a Cristina la va a beneficiar la condena. El pueblo va a salir a cubrirla, quererla. Se van a dar cuenta de quién es Cristina cuando la condenen sin pruebas", remarcó.

Finalmente, el letrado destacó la campaña de apoyo a la expresidenta "que se hizo en redes, lo que vimos en la plaza, lo que la gente siente" y afirmó: "Somos más los que la queremos que los que la odian". "El peronismo es un sentimiento, el PRO es un negocio", concluyó.