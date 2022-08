Larreta redobla la apuesta contra la vigilia en la casa de Cristina Kirchner: "Es un acampe, no podemos permitirlo"

El jefe de Gobierno porteño cruzó a los militantes y a la vicepresidenta. Crecen las chispas por la represión y los vallados. Y ahora se suma el pedido del Gobierno para terminar con la autonomía de CABA.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, redobló la apuesta contra las muestras de cariño hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su casa. El alcalde afirmó que está "administrando" las manifestaciones en el barrio de Recoleta e insistió en que no permitirá que se vuelva algo estable. "Eso ya no es una manifestación, es un acampe. Ahí es donde no podemos permitirlo", aseguró Larreta.

"Hoy estamos administrando una situación de manifestación, que es un derecho constitucional, intentando que disrumpa lo menos posible la vida del barrio", sostuvo el mandatario de la Ciudad.

En declaraciones al programa De12a14, que se emite por Canal 3 de Rosario, Rodríguez Larreta también volvió a cuestionar el fallo del juez Roberto Gallardo, que ordenó remover el operativo de seguridad montado en Uruguay y Juncal y apuntó: "La orden del juez Gallardo es impracticable, porque dice que nos abstengamos de cuidar a la Vicepresidenta, pero no habla del resto de los vecinos. Es un fallo político, es inconsistente".

Larreta minimizó la importancia del debate en torno al vallado y al operativo de seguridad: "Como jefe de Gobierno le doy importancia al conflicto que tenemos en la calle, pero no tenemos que distraernos porque los problemas de la gente pasan por otro lado".

La discusión por la autonomía de la Ciudad

El jefe de gobierno porteño también rechazó los dichos de la Vicepresidenta respecto a la necesidad de rever la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. "Ahí se sacó la careta, porque mostró todas las cartas: quiere quedarse con la Ciudad", indicó. En la reunión que mantuvo ayer diputados y senadores del Frente de Todos, la titular del Senado pidió "repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires que es la capital de todos los argentinos". "Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos", agregó.

Larreta salió a responderle a CFK: "Es gravísimo que la Vicepresidenta no conozca la Constitución Nacional. La Constitución habla en su reforma sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, con todas las letras. Lo que pasa que ella se quiere quedar con el manejo de la Ciudad", dijo en la noche del martes en LN+.

Por su parte, el Interventor de la AFI, Agustín Rossi, se refirió a la situación política tras los incidentes del sábado y cuestionó la Gobierno porteño: “¿Puede un organismo como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impedir la libertad de un integrante del Gobierno Federal?", se preguntó. Y se sumó al pedido de Cristina de revisar la autonomía de CABA.

"Cristina ayer pidió discutir esto. La libertad de circulación de la Vicepresidenta estuvo parcialmente interrumpida por una decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una jerarquía inferior al Gobierno nacional. Son derechos que entran en condicionamiento”, afirmó en El Destape Radio. Asimismo, explicó: "Hay que revisar los niveles de autonomía de la Ciudad de buenos Aires", añadió Rossi. Asimismo planteó: “Nos mintieron cuando nos dijeron que tienen una policía profesionalizada y en realidad tienen una policía politizada". "No hay valla que pueda contener al pueblo", advirtió el dirigente peronista.