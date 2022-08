Deportivo Lawfare: para el Gobierno, ningún ingreso a la quinta de Los Abrojos fue "casual"

Esta es la primera declaración pública de parte del sector más allegado a Alberto Fernández tras la revelación de las imágenes de jueces y fiscales.

El Gobierno Nacional repudió los ingresos de jueces y fiscales a la quinta privada de Mauricio Macri. Cree que no son casuales. "La idea de algo casual no resiste ningún tipo de credibilidad", afirmó hoy la portavoz de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti. Se trata de la revelación de fotos donde se ven al fiscal Diego Luciani, quien impulsa la causa Vialidad contra Cristina Kirchner: al presidente del tribunal del juicio, Rodrigo Giménez Uriburu, y al camarista Mariano Llorens en Los Abrojos. La vicepresidenta los recusó.

"Con respecto a los jueces que jugaban en Los Abrojos he escrito libros sobre lo que sucedía en la quinta, conozco perfectamente que quienes juegan al futbol en Los Abrojos son amigos y conocidos de Macri", contó Cerruti en conferencia de prensa. Hizo referencia así a su libro 'El Pibe', sobre la vida y negocios del expresidente.

Sobre las imágenes de jueces y fiscales reveladas el domingo por el diario Página/12 y que llevó a la recusación de CFK, la vocera de Alberto Fernández expresó: "Nadie entra a esa quinta si no tiene algún tipo de relación con Macri".

Por eso, Cerruti cree que no son casuales esas fotos y videos que aparecieron. "La idea de que fue algo casual como intentó decir el expresidente no resiste ningún tipo de credibilidad", afirmó la vocera en la conferencia matinal que brinda los jueves.

Sobre la opinión de Alberto Fernández ante este tema (no hizo declaraciones en los últimos días), Cerruti aclaró: "El Presidente fue a declarar a esta causa e hizo declaraciones publicas sobre esta causa".

Esta es la primera declaración pública de parte del sector más allegado a Alberto tras la revelación de las imágenes y las declaraciones de CFK. Al día de hoy, el repudio llegó desde el sector cristinista. Aún resta por definir si avanza o no la recusación de Luciani y Giménez Uriburu.

Los libros que complican a Macri

Además del testimonio en el libro El Pibe, hay otras publicaciones que lo dejan mal parado a Mauricio Macri. Tras la recusación que presentó Cristina Kirchner contra Luciani y Giménez Uriburu, comenzaron a salir a flote diferentes pistas sobre los vínculos del poder con ese lugar.

En su libro "Primer Tiempo" (editado en 2021 por Planeta), Macri reveló detalles de cómo y con quiénes pasaba sus días en Los Abrojos: "No es fácil vivir en Olivos. Es una mezcla de hotel con destacamento militar. El 9 de diciembre a la noche hacía algunos días que estábamos viviendo junto con Juliana, Antonia y Valentina, la hija de Ju, en Los Abrojos, mi lugar de toda la vida. Esa quinta fue muy importante para mí durante los cuatro años de la Presidencia. Fue mi cable a tierra. Olivos era el trabajo. Los Abrojos en cambio fue la posibilidad de no perder el contacto conmigo mismo, con mis afectos de siempre".

El ex presidente -o su ghostwriter- escribió luego: "En los más de 200 fines de semana que fui presidente, solo uno lo pasé en Olivos. Todos los demás transcurrieron en aquella vieja y querida quinta que forma parte de mi historia".

Hay otro libro donde se refuerza esta idea. Es la biografía de Mauricio Macri escrita por la periodista Laura Di Marco -aprobada por el propio ex presidente-. Fue editado en 2017 por Sudamericana. Allí se relató: “Una curiosidad en la cartografía del nuevo poder: Los Abrojos, que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche — en torneos domésticos de Casa Rosada, que organiza el vocero Iván Pavlovsky — no lo hacen en la quinta presidencial sino en Olivos. Ser invitado a 'San Miguel', como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Michetti, Peña o el gurú ecuatoriano”, escribió Di Marco.

En su Primer Tiempo, Macri también dio detalles de sus relaciones a través del fútbol y de equipos armados por él para jugar ese deporte. "Si el equilibrio familiar y afectivo fue siempre algo fundamental para mí, lo mismo ocurre con mis amigos, quienes siguieron tratándome de la misma manera que siempre. Con los amigos no existen los cargos ni el protocolo ni entra la política. La amistad es horizontal y la disfrutamos jugando al tenis, al fútbol, al paddle o conversando, de igual a igual, como debe ser".