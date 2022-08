Deportivo Lawfare: Macri contó cómo usó Los Abrojos durante su Presidencia

En su libro autobiográfico, Primer Tiempo, el ex presidente reveló que su quinta "fue la posibilidad de no perder el contacto con mis afectos de siempre". Contó: "En los más de 200 fines de semana que fui presidente, solo uno lo pasé en Olivos".

Tras la recusación que hizo Cristina Kirchner contra el fiscal que impulsa la causa Vialidad, Diego Luciani, y el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, por haber jugado al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, comenzaron a salir a flote diferentes pistas sobre la relación del ex presidente con su vivienda y los vínculos del poder con ese lugar.

En su libro "Primer Tiempo" (editado en 2021 por Planeta), Macri reveló detalles de cómo y con quiénes pasaba sus días en Los Abrojos: "No es fácil vivir en Olivos. Es una mezcla de hotel con destacamento militar. El 9 de diciembre a la noche hacía algunos días que estábamos viviendo junto con Juliana, Antonia y Valentina, la hija de Ju, en Los Abrojos, mi lugar de toda la vida. Esa quinta fue muy importante para mí durante los cuatro años de la Presidencia. Fue mi cable a tierra. Olivos era el trabajo. Los Abrojos

en cambio fue la posibilidad de no perder el contacto conmigo mismo, con mis afectos de siempre".

El ex presidente -o su ghostwriter- escribió luego: "En los más de 200 fines de semana que fui presidente, solo uno lo pasé en Olivos. Todos los demás transcurrieron en aquella vieja y querida quinta que forma parte de mi historia".

Hay otro libro donde se refuerza esta idea. Es la biografía de Mauricio Macri escrita por la periodista Laura Di Marco -aprobada por el propio ex presidente-. Fue editado en 2017 por Sudamericana. Allí se relató: “Una curiosidad en la cartografía del nuevo poder: Los Abrojos, que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche — en torneos domésticos de Casa Rosada, que organiza el vocero Iván Pavlovsky — no lo hacen en la quinta presidencial sino en Olivos. Ser invitado a 'San Miguel', como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Michetti, Peña o el gurú ecuatoriano”, escribió Di Marco.

En su Primer Tiempo, Macri también dio detalles de sus relaciones a través del fútbol y de equipos armados por él para jugar ese deporte. "Si el equilibrio familiar y afectivo fue siempre algo fundamental para mí, lo mismo ocurre con mis amigos, quienes siguieron tratándome de la misma manera que siempre. Con los amigos no existen los cargos ni el protocolo ni entra la política. La amistad es horizontal y la disfrutamos jugando al tenis, al fútbol, al paddle o conversando, de igual a igual, como debe ser".

El líder opositor expresó en su libro: "Comencé a entender el funcionamiento de los equipos desde muy chico en el colegio. Los curas de allí tenían una obsesión con el rugby, donde la coordinación y la complementación es más importante que en otros juegos, incluido el fútbol. Más adelante, comencé a armar y a organizar todos los equipos de fútbol que tenía a mi alcance por una única razón: era muy malo con la pelota".

El domingo el diario Página 12 reveló fotos del fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu juntos en un mismo equipo de fútbol. El escenario aún se volvió más oscuro cuando se reveló que las fotos son de ambos en la cancha de fútbol de Los Abrojos, la quinta propiedad de Macri. "El corazón de la intimidad presidencial", allí donde el líder de JxC se encuentra con sus "afectos de siempre".

Además del fútbol, Macri nombró al paddle. Mariano Borinsky es el juez de la Cámara de Casación Penal que intervino en casi todas las causas contra Cristina Kirchner y, según documentación a la que accedió este portal en forma exclusiva, visitó al menos 15 veces al entonces presidente en la quinta presidencial cuando MM era presidente.

En el registro que lleva la Casa Militar que resguarda la residencia presidencial, a la que El Destape accedió a partir de un pedido de acceso a la información pública tal como marca la ley 27.275, se da cuenta de que la supuesta excusa era que Borinsky iba a Olivos a jugar al paddle con Macri. Desde su libro, el ex Jefe de Estado escribió sobre sus amistades y este deporte como se puede leer más arriba.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, justificó la presencia de Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani en la quinta Los Abrojos que pertenece a Mauricio Macri. En Todo Noticias (TN) la ex diputada dijo este lunes que fueron a jugar al fútbol y que la cancha queda lejos de la casa del ex presidente. El mapa de Google Maps la desmiente.

Por las dudas, en la mitad del libro, Macri escribió sobre los jueces de Comodoro Py. Allí afirmó en sus páginas 114 y 115: "No iba a interferir ni los iba a demonizar ni iba a comentar su trabajo. Cualquier juez en nuestra gestión no tenía que andar preguntando qué hacer". Y agregó: "No teníamos esos diálogos que pudieron existir en el pasado. De los avances o retrocesos en las causas me enteraba por las acciones de los jueces. En lugar de presionar a los jueces hacía todo lo contrario".