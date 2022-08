Cristina Kirchner y Diego Maradona: el emotivo video que los compara y se volvió viral

Los militantes viralizaron el video en el que se resume la lucha de Cristina ante los ataques judiciales que continúan en su contra. Este sábado, la Policía de la Ciudad reprimió a los manifestantes en la puerta de su casa.

En medio de la convulsión por el pedido de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos que hizo el fiscal general Diego Luciani contra Cristina Kirchner, los y las militantes expresaron su apoyo a Cristina y viralizaron un video donde la compararon con Diego Armando Maradona.

Luego de ser reprimidos por la Policía de Ciudad en medio de la manifestación en apoyo a la vicepresidenta, se viralizó en las redes sociales el vídeo producido por La Cámpora que resume la lucha de Cristina ante los ataques judiciales que continúan en su contra. En su introducción, el video cita las palabras del exmandatario Mauricio Macri, cuando explicó que en su llegada a Boca tuvo que hacer algo "durísimo", que fue "sacar a Diego Maradona de Boca". Con una analogía, Macri intentaba instalar que el peronismo estaba en el mismo camino, que era despegarse de la figura de Cristina.

Luego, la producción audiovisual recopila imágenes, audios y fragmentos audiovisuales de Cristina Kirchner durante y después de su mandato, en la última campaña electoral 2019, junto al propio Maradona y el Néstor Kirchner. En el video suena Live is Life, la canción de Opus que el astro del fútbol inmortalizó en un precalentamiento con el Napoli.

"A mí no me van a extorsionar. A mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran. Que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien. Pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado”, son las palabras de Cristina Kirchner en el material audiovisual que corresponden a la causa que encabezó Bonadio en su contra. “El sol siempre sale”, arenga la vicepresidenta. El video finaliza con otra imagen de Cristina Kirchner junto a Diego Maradona. El astro del fútbol había declarado públicamente: "Soy Cristinista hasta los huevos".

Cristina Kirchner: “La violencia fue provocada por odio al peronismo”

Cristina Fernández afirmó este sábado, en medio de la manifestación de la militancia en Recoleta, que “el Partido Judicial le pidió 12 años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino”. Además, remarcó desde el martes hubo manifestaciones en todo el país, pero que en “el único lugar donde se produjeron escenas de violencia fue en la Ciudad de Buenos Aires?” y agregó que “la violencia fue provocada por odio al peronismo. No toleran el amor y a la alegría de los peronistas”.

“Los violentos no somos nosotros. Durante la pandemia colgaron bolsas mortuorias. Hay gente que quiere e exterminar al peronismo y no tolera que la gente se exprese. La violencia de hoy fue provocada por el odio al amor peronista”, remarcó en su alocución.

Desde un escenario montado en la esquina de Juncal y Uruguay, Cristina concluyó: ”Hay demasiada sangre para que sigan amenazando. Aunque viva mil años no me van a alcanzar los años para agradecerles. Vayamos a descansar, ha sido un largo día. Los quiero mucho. Siento que cada uno de ustedes es un poco hijo mío y yo me siento madre de todos ustedes”.