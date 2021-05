La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó durante la tarde del viernes un acto, por medio de un Zoom, junto al ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, donde se llevó adelante la firma del primer convenio de cooperación entre el Instituto Patria y el Instituto Lula. La ex presidenta remarcó lo positivo de debatir nuevas ideas, formar estrategias y hacer política en tiempos de pandemia de coronavirus.

Sobre esto último, quien se encuentra a cargo del país a causa de la gira del presidente Alberto Fernández por Europa, remarcó: "Este seminario debe romper un poco los moldes en los cuales se discute la política y la sociología, abordar nuevos desafíos y animarnos a pensar cosas diferentes. Es bueno y es esencialmente necesario". Mientras que destacó sobre las persecuciones judiciales: "Agradecerles a todos y a todas la vocación de participar en política. La política siempre fue necesaria pero, en estos momentos, con las nuevas derechas que quieren abolirla, va a ser más que nunca necesario el debate político profundo sin dogmatismos".

Sobre esto, Cristina dejó en claro que nos debemos, todos y todas, "un debate en serio"; aunque no solo por nosotros. "Se lo debemos a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas", sostuvo sobre esto último. Por otro lado, CFK remarcó que se encuentra unida por una "relación afectiva" con el Instituto Lula; no solo por su relación con el ex presidente sino también porque sirvió como ejemplo para fundar al Instituto Patria en el año 2016.

Al mismo tiempo sobre la pandemia del COVID-19, la vicepresidenta remarcó que las diferencias -ingresos, generación, autonomía e industrialización- entre el Norte y el Sur se reflejan cada vez más, especialmente cuando se trata de acceder a las vacunas para inmunizar a la población. "Siempre hablábamos de una cuarta guerra, algún componente nuclear, con los convencionalismos que surgen de la historia. Pero lo cierto es que nunca pensamos en esta nueva guerra con un enemigo invisible", manifestó. Y sentenció: "Esta pandemia nos va a obligar a nuevos desafíos y nuevas articulaciones".

En ese contexto tan complejo a nivel global, el Instituto Patria y el Instituto Lula firmaron un Convenio Marco de Cooperación y se dará la apertura formal del curso bilateral denominado "Un proyecto común: Integración y soberanía". Junto a ellos, también tomaron la palabra los presidentes ejecutivos de ambas entidades: el senador Oscar Parrilli, por el Instituto Patria, y Marcio Pochman, del Instituto Lula.