La Rioja: denuncian a concejal de Cambiemos por abuso sexual

Una militante de la UCR acusó al legislador de pedir favores sexuales a cambio de nombramientos.

Una exintegrante de la Juventud Radical denunció al concejal de Cambiemos por la ciudad de La Rioja Enrique Balmaceda por abuso sexual e intento de violación. La mujer señaló que el delito fue perpetrado el 23 de enero de 2020 en el departamento que ocupaba Balmaceda en el complejo Altos de Saavedra de la ciudad de La Rioja.

De acuerdo a la acusación, Balmaceda pedía favores sexuales a cambio de nombramientos en el Ejecutivo municipal, mientras que las autoridades de la UCR y del Ejecutivo municipal a cargo del intendente Inés Brizuela y Doria lo encubrían. Por temor a represalias, la denunciante pidió una perimetral, una prohibición de acercamiento a su domicilio y un botón antipánico.

"En su departamento y ubicados en el balcón del mismo, él me quiere besar y yo ante la situación le digo: “No Quique, somos compañeros de trabajo, militantes, compartimos muchos espacios juntos, no da. Terminemos la birra tranqui, y me voy a mi casa”. En ese momento él comprende mi negativa y se aparta. A los minutos, me vuelve a besar, yo contra la baranda del balcón, me comienzo a poner nerviosa, y le sigo pidiendo que ya está. Él me saca la blusa que traía puesta y seguidamente el corpiño", sostuvo la denunciante.

"Me corrí como pude, trate de ponerme de vuelta la ropa, él me volvió agarrar la mano y esta vez me obligó a tocarle su pene. En eso, suena mi teléfono, a lo que yo me salgo y entro atender a mi mamá. Luego pido un Remis y me voy del lugar con mucho miedo y confusión", recordó.

La mujer contó en la denuncia que conoce al concejal desde que militaban en la Juventud Radical, donde compartían actividades en la universidad. Balmaceda era el Secretario General de Franja Morada y utilizaba su poder para influir en los militantes. Luego al ser electo concejal debió dejar su cargo en la franja morada, pero su influencia continuó.

La denunciante contó que tras el intento de violación, Balmaceda agravó sus malos tratos hacia ella en el trabajo. "El denunciado me ha acosado y hostigado en innumerables ocasiones desde entonces, en privado, en público y hasta en reuniones de trabajo, descalificándome por mi condición de mujer, insultándome y recalcándonos a todos, en especial a mí, que tenía trabajo gracias a él, y si osaba cuestionar o discrepar con su criterio, me decía que me calle y sea agradecida"

"Yo comenté esta situación a muchos compañeros del espacio: Braian Castañeda (Coordinador municipal del Centro de Atención al Vecino), Florencia Vigna (Encargada de comunicación del bloque Juntos por La Rioja del Concejo Deliberante), Milagros Sotomayor (Promotor del centro de atención al vecino de la Municipalidad de La Rioja y referente feminista del espacio), al presidente de la Juventud Radical departamento Capital y funcionario municipal Ariel Palavecino", indicó.

La denuncia fue presentada y es investigada en la Oficina de Violencia de Género de La Rioja.

Si vivís situaciones de violencia o conocés a alguien que esté en esa situación llamá al 144 o buscá la asistencia más cercana