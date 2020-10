La respuesta del PJ contra Mauricio Macri por la carta de CFK

La carta de Cristina Fernández de Kirchner generó distintas sensaciones al ser publicada en redes sociales. Algunos vieron la aparición de la vicepresidenta de la Nación como una buena sensación de unidad y apoyo para el presidente Alberto Fernández. Mientras que otros, especialmente del lado de la oposición, creyeron que con el escrito intentaba ignorar sus responsabilidades y problematizar el papel de los funcionarios del Gobierno. Incluso, el llamado al diálogo fue puesto en duda.

Varios días más tarde, tras no pronunciarse con respecto al escrito, Mauricio Macri utilizó las redes sociales para apuntar fuertemente contra la ex presidenta. El ex mandatario y actual ¿líder? de Cambiemos dice no entender las motivaciones de la carta, niega cualquier tipo de acercamiento entre las partes pero dejó en claro que siempre estarán dispuestos al diálogo "para defender las libertades y el respeto de la ley".

Ante esto, el Partido Justicialista envió una fuerte respuesta titulada "Perdiendo la vergüenza". Y allí aprovecharon para disparar fuertemente contra el ex presidente, cara de Juntos por el Cambio. "Y ahora el Diablo apareció ahora vendiendo Rosarios. Macri no tiene vergüenza para decir lo que dice. Es una tomada de pelo a la historia, la Democracia y el sentido común de nuestro pueblo", comienza la fuerte carta tras las constantes acusaciones del dirigente político.

"Su gobierno endeudó al país, a las provincias, a cada argentino, a los empresarios, a los comerciantes. Su gobierno violó la Constitución, metió jueces por la ventana, presionó y condicionó la independencia del Poder Judicial. Su gobierno persiguió y extorsionó a funcionarios judiciales, a la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, amenazó a su hija, obligándola a renunciar a su cargo", escribieron repasando las diferentes acciones y medidas que se dieron durante la gestión anterior.

En la misma línea destacaron que el Gobierno de Macri también "persiguió a opositores, espió hasta sus aliados, sus amigos, sus socios y su propia familia", agregó que "su hermano cuenta en un libro el horror que padeció por sus actos" y sumó que "ofendió, pisoteó y vulneró a la República, intentó convertirla en una cáscara vacía". Por último, ante las fuertes críticas, sentenciaron: "Su gobierno llevó a la pobreza y la indigencia a millones de compatriotas, a más de la mitad de nuestros niños y niñas. Ahora quiere condicionar el diálogo, no tiene vergüenza".

Por último, apoyando la convocatoria al diálogo por parte de Cristina Fernández de Kirchner, dejaron en claro que "está dirigida a discutir el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país" y agregan, a pesar de las diferencias, "que es de imposible sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina".