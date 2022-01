Lagomarsino pidió investigar a la familia de Nisman, a siete años de su muerte

El perito sostuvo que es necesario "investigar a todos" y reveló una conversación con un periodista que publicó una fake news en Clarín.

El perito informático Diego Lagomarsino afirmó que la investigación por la muerte de Alberto Nisman tiene que determinar "por qué se autodisparó", cruzó las pericias de Gendarmería realizadas en la gestión de Patricia Bullrich y contó que un periodista le confesó que difundió una fake news para vincularlo con los Servicios de Inteligencia. Además pidió investigar a la familia de Nisman y a espías.

"El dinero de las cuentas en el exterior de Nisman no era mío, tampoco las propiedades que fueron apareciendo. Por eso hay que investigar a todos, porque quizás surge algún dato que ayude en la otra causa", sostuvo Lagomarsino y agregó: "Nosotros pedimos que se investigue al entorno, que se investigue a la familia de Nisman también".

En la entrevista en El Destape Radio lego enfatizó en decir que los servicios de inteligencia también deben ser investigados. "Si alguien llevó a Nisman a que se autodispare, se está cagando de risa en serio. No puede ser que no se investigue a todos. Seguramente va a haber algunas conversaciones que van a ser superfluas, otras tendrán algún contenido", mencionó.

El periodista de Clarín que reconoció una fake news

Lagomarsino contó que un periodista de Clarín reconoció que publicó una nota con información falsa en la tapa. "Un periodista dijo que en la esquina de mi casa había un espía. Finalmente, el espía declaró, dijo que vivía ahí y que era un vecino mío. Lo peor de todo es que este periodista lo sabía, me lo dijo a mí. Tengo un WhatsApp del periodista diciendo que sabía que vivía ahí, pero después ves la tapa de un diario y decís 'carajo, ¿qué pasó acá?'", contó.

"Que publiquen una tapa como Clarín diciendo que había un espía en la esquina de mi casa es grave. Y es más grave si el periodista lo reconoce. ¿No se dan cuenta del daño que hacen?", se preguntó.

El perito cibernético dijo que cualquier persona que mira el expediente con criterio y sin prejuicio "entiende que esto fue un autodisparo, porque se lo dicen la pericias". Además apuntó contra la cúpula de la gendarmería de Bullrich que hizo una informe donde terminó denunciando que Nisman había sido asesinado.

"La Junta de Gendarmería tiene muchísimos defectos. Yo no soy un especialista, pero me rodeo de ellos y no hay uno que diga que lo hicieron bien. Sobre los espías tengo para decir que hay que investigarlos a todos, porque si Alberto se autodisparó quiero saber por qué lo hizo", pidió.

Lagomarsino y la vida después de la muerte de Nisman

El hombre dueño del arma que mató a Nisman explicó que su vida no es la misma desde el 18 de enero de 2015 cuando el fiscal apareció muerto en el baño de su casa de Le Parc.



“A mí no me conocía nadie. Yo tenía una vida normal, tenía mi laburo, mi familia y mis amigos. De golpe apareció todo esto, me reconocen en la calle. Y yo tengo que defenderme. Es muy difícil defenderme todo el tiempo de cosas que son faltas. Mi vida es un desastre”, relató.