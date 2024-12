Diputada de Milei justificó el fin de los medicamentos gratuitos del PAMI: "Lo que se paga es simbólico"

Alida Ferreyra, diputada nacional por LLA.

La diputada nacional por La Libertad Avanza Alida Ferreyra justificó este lunes el fin de los medicamentos gratuitos para jubilados del PAMI que ganen más de 398.000 pesos al afirmar que lo que deben pagar "es casi simbólico". Además, apoyó la quita de impuestos a los ricos, a través de la baja de la alícuota del impuesto a los bienes personales, al señalar que "estamos pagando lo que corresponde a escala".

En diálogo con El Destape 1070, Ferreyra, diputada libertaria por la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que "es mentira" que el PAMI haya quitado el acceso gratuito a los medicamentos para algunos jubilados, sino que "se organizó para que quienes tengan otros ingresos tengan que pagar algo que es mínimo".

"En la farmacia, el medicamento de PAMI vale el 70%. Ahora se hace que pague el 20% de ese 70% a esas personas que superan un monto de ingresos", señaló la diputada. Ante la pregunta sobre si cree que ese criterio debe incluir a jubilados que ganan 400.000 pesos, agregó que "lo que se paga (de medicamentos) es algo simbólico".

Además, aseguró que la medida busca transparentar el proceso: "Es para ser transparente, verificar con el propio afiliado, en carácter de declaración jurada, lo que esa persona expresa que tiene como caudal de pago". Y añadió: "Es para hacer algo interactivo y que conste a ambas partes el trámite".

Alida Ferreyra justificó bajarle impuestos a los ricos y subírselos a los pobres

Por otro lado, Ferreyra afirmó, en línea con la regla fiscal del Presupuesto 2025, finalmente no aprobado por el Congreso, que "poner un impuesto sin determinar a quién vamos a restar fondos no es responsable" ya que "no condice con la filosofía del gobierno de déficit cero, de no aumentar ni crear nuevos impuestos".

Sin embargo, defendió la reducción de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales aprobada en el paquete fiscal junto a la Ley Bases: "Estamos pagando lo que corresponde en escala. En escala, estamos bien". Al ser consultada específicamente sobre si está bien bajar impuestos a los ricos y subirlos a los pobres, Ferreyra afirmó que "en la medida en que se respete la escala progresiva, está bien".

Además, destacó que el Gobierno está cumpliendo con su premisa de bajar impuestos, especialmente ahora que finaliza el Impuesto PAIS: "El gobierno tiene la política de bajar impuestos y está por cumplir con esa premisa". Cuando se le recordó la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias por parte del presidente Javier Milei, aclaró: "Ganancias no había desaparecido, lo que ocurrió fue mejorar la escala existente".