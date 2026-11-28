Mauricio Macri esquivó la pregunta de si retomó conversaciones con Patricia Bullrich y pidió que le preguntaran a ella. La senadora dice que “no” se habla con el líder del PRO, pero confirma que “sí” irá a la presentación del documental Tarea Conjunta, el martes en La Rural. Como el resto del Gabinete macrista, fue invitada en su rol de exministra de Seguridad y será la primera vez que se los vea juntos en público tras un fugaz saludo con beso en una cena de la Fundación Libertad.

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Antes de la proyección del filme, el dirigente estará el lunes en Barracas para una edición del Próximo Paso joven, donde será orador central precedido por Fernando de Andreis y se presentará la nueva conducción de la JPRO nacional. Mientras que Bullrich también está comprometida a participar de la cena anual de la Fundación Apertura Republicana junto a, entre otros, Federico Sturzenegger y Pilar Ramírez, el mismo martes de la presentación de la película, casi a la misma hora: un evento es a las 18:30 y otro a las 19. En el caso de la cena, la mesa para diez personas tenía un valor de $750.000. Los cupos fueron agotados.

Los de los últimos días no son los únicos coqueteos de Mauricio con el 2027. Macri ya había hecho correr la candidatura de Hernán Lacunza, algo no compartido por todo el PRO. Lo conversaron entre los dos hace seis meses, después de que el expresidente le dijera que él mismo no iba a ir por la presidencia. En ese momento, Mauricio le dio la orden de “correr” porque después lo iba a apoyar. Ese momento todavía no llegó, pero el líder amarillo ya lo dejó en falsa escuadra al avalar la suspensión de las PASO, como pedía el Gobierno. A Lacunza no le gustó: quedó afuera de esa decisión y se enteró por los medios.

Como partido político, según el último estudio de Management & Fit, el PRO cosecha un piso de voto seguro del 5,4% a nivel nacional, mientras que sostiene un 21% de sufragio probable, proyectando un techo en torno a los 26 puntos. En contraste, La Libertad Avanza mantiene un núcleo duro del 25,7% y un elector probable del 14,6%, alcanzando un techo del 40%. El del peronismo está por encima de los 42%.

Una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza aparece como mejor negocio para los amarillos que para los violetas. Según el sondeo, recolecta un 20,7% de voto seguro —reduciendo el piso que LLA conseguiría en soledad— y un 16,7% de probable —aumentando el alcanzado por los libertarios de forma aislada—. En total, estaría arriba de los 37 puntos, por debajo del techo de 40% que el mileísmo proyecta sin acuerdo.

Bullrich no cree en los partidos políticos. Hace tiempo que en su armado se discute sobre el estado de situación de esas agrupaciones y su real representación. Hoy, prefieren hablar de ideas, de proyectos. Por eso, algunos en su equipo se afiliaron a La Libertad Avanza, pero otros siguen en el PRO. No le dan importancia al sello, lo que permite una mayor plasticidad. Así, hablan del sostenimiento de un rumbo, de un plan, de un modelo, y no de una sigla.

En ese contexto, hay algo que entusiasma al bullrichismo: Patricia sigue siendo la dirigenta con mejor diferencial en materia de imagen, muy por encima del Presidente. Pero otro factor mantiene la cautela: no cosecha la misma intención de voto. Hace algunos días, en su equipo se calculaba que podía aportar de forma segura entre 13 y 15 puntos, dado que no todo el 23% cosechado en 2023 era suyo.

Sin embargo, con el correr de los meses, distintos sondeos la ubican cada vez mejor posicionada, pasando de una intención de voto de un dígito a una de dos cifras y creciendo. Para Management & Fit, la probabilidad de voto a Bullrich alcanza el 22,9%, aumentando entre mayores de 40 años y personas de nivel educativo alto. El porcentaje está compuesto por un 6,1% de voto seguro y un 16,7% de probable.

Por lo pronto, Bullrich se ciñe a la estrategia que le funcionó hasta el momento: fidelizar a su propio electorado —para ella, el vínculo con su votante es de lo más gratificante de la política— y responder ataques. Lo hizo el viernes con un video en el que se mostró moviendo el “c*lo”, en respuesta a quienes la acusaron de no trabajar por la reforma electoral. Uno de ellos fue Alejandro Fantino, a quien ya conocen. Dicen que en la campaña de 2023 también los volvió locos, pero que después llama para pedir una entrevista con ella.

Ya es costumbre que, después de cada sesión, Bullrich publique un mensaje. Lo piensan unos días antes, lo filman durante la jornada de debate y lo sacan a la luz en las horas posteriores. Los hacen unos jóvenes militantes dedicados a la comunicación que la filman todo el tiempo. Los lineamientos, sin embargo, los establece su mesa de estrategia, al igual que la difusión de contenidos en Instagram. Algunos van a la cuenta oficial, otros a cuentas secundarias.

Casi en paralelo al video del “c*lo”, uno de los usuarios paralelos publicó imágenes suyas negociando en el Senado con la música de “Dale Don Dale”, de Don Omar: una letra que, leída en clave política, refuerza la idea del trabajo en pos de un objetivo y del liderazgo para conseguirlo, pero que también habla de no dejarse pasar por encima.