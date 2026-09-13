Kreplak: ”Tenemos que hacer el esfuerzo para sacar a Milei del lugar en donde esta"

Trabajadoras de la salud, profesionales, estudiantes, investigadores, organizaciones sindicales, sociales y comunitarias y referentes de distintas provincias participaron de un encuentro en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, con miras al Encuentro Nacional de Salud que se realizará en el Campus de la UTN de Córdoba.

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La cumbre sanitaria en La Plata contra el ajuste de Milei

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que denunció el ajuste del gobierno de Javier Milei en materia sanitaria y en programas como el Remediar.

“No le podemos pedir más a los jubilados, a los discapacitados y a nuestros vecinos que pongan el lomo porque los están castigando a ellos. Nosotros tenemos que pedirle a toda la dirigencia política, a la militancia y al final a toda la ciudadanía que hagamos el esfuerzo necesario para sacar a Milei del lugar donde está, y construir una Argentina en donde vivir sea orgullo", afirmó el funcionario provincial.

Y agregó: “Que lo hagan con el ejemplo que estamos dando desde la salud: con generosidad, con trabajo, sin mezquindades, y que lo que venga sirva para garantizar la salud como un derecho y que todos y todas puedan vivir de la mejor manera posible”.

Plan quinquenal para reconstruir la Argentina

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois sostuvo que “tenemos la tarea de sacar a Milei, luego que haya un gobierno popular, con un buen presidente, o una buena presidenta, que defienda al pueblo argentino y hay una tercer tarea, que es hacerlo con un programa de gobierno, y acá en la provincia de Buenos Aires los compañeros y compañeras del área de salud desarrollaron algo que suena viejo, pero que tenemos que hacer que sea nuevo.

“Es la diferencia entre que gobierne el poder económico o que gobierne el pueblo: que es la planificación, que es un plan quinquenal para reconstruir la Argentina. Hay un plan quinquenal de salud y un plan quinquenal de gobierno” cerró Grabois.

Mesas de trabajo y soberanía sanitaria: las prioridades de los profesionales de la salud

Durante la jornada se desarrollaron 23 mesas de trabajo en las que se discutieron algunos de los principales desafíos del sistema sanitario: medicamentos, salud mental, financiamiento, atención primaria, condiciones laborales, enfermería, formación y residencias, gestión hospitalaria, seguridad social, salud digital, investigación y producción nacional, entre otros.

Las discusiones y propuestas surgidas en La Plata se incorporan así a un proceso más amplio de construcción federal, que buscará reunir en Córdoba el próximo 28 de noviembre las experiencias y voces de todo el país para discutir qué sistema de salud necesita la Argentina.

Según se indicó, uno de los ejes centrales del debate fue la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria, fortaleciendo la producción nacional de medicamentos y tecnologías, el sistema científico, la formación de profesionales y las capacidades del Estado para definir sus propias políticas sanitarias.