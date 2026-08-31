El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viajó a La Pampa junto a una comitiva de ministros y firmó una serie de convenios con su par, Sergio Ziliotto, que tienen como eje conductor el fenómeno climático del “Super Niño” y las consecuencias que podrían traer para la población. Ambos dirigentes detallaron el trabajo de prevención que están haciendo ante dicho escenario y presionaron al gobierno de Javier Milei para que intervenga en la situación: “Necesitamos fondos para prevenir”, afirmó el mandatario pampeano.

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“Estamos ante una crisis en la que nadie se salva solo”, dijo Ziliotto durante la firma de convenios, y agregó: “Nosotros no desconocemos el cambio climático, trabajos en ello, y trabajamos en conjunto y eso es un ejemplo que hemos mostrado”.

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De esta forma, Ziliotto dijo que “necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional…esto es sin distinción de partidos políticos, porque el clima no hace distinciones entre gente de primera o de segunda. Podemos estar ante una crisis en la que nadie se salva solo”.

Por su parte, Kicillof explicó que, de la última visita a La Pampa en 2024, hubo un “trabajo muy fuerte” entre las dos provincias, que hacía que ahora “firmen 8 convenios”, y que cada uno de ellos “es la formalización, la ratificación de un trabajo que se viene haciendo aquella primera visita”. “Tenemos que seguir el camino de colaboración, el federalismo es un principio fundante de nuestro país y es el camino que tenemos que seguir”, expresó.

El detalle de los convenios

Ambas provincias firmaron un gran convenio marco con 24 meses de colaboración, que viene a continuar el firmado en 2024. También un convenio de colaboración y cooperación entre el Banco de La Pampa y el Banco de la Provincia de Buenos Aires para “intercambio de conocimientos, herramientas de gestión, procesos operativos, protección de datos y estudios comparativos”; otro convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa y su homónimo bonaerense por por el sistema Pilquen.

Dicho programa tiene como objetivo general, “implementar y actualizar el sistema de registro de familias titulares actuales y potenciales de programas sociales estatales, para favorecer la gestión social, municipal y provincial para la toma de decisiones y la construcción de información social”. La idea es “relevar núcleos familiares titulares actuales y potenciales de programas sociales, coordinar acciones entre provincia, municipios y comisiones de fomento; monitorear situaciones críticas; facilitar el acceso equitativo a programas estatales y georreferenciar y evaluar resultados de las políticas públicas”.

Ambos gobernadores también firmaron un convenio colaboración entre el ministerio de Ciencia y Producción bonaerense y la Secretaría de Turismo; y también firmaron 2 protocolos destinados a la salud. El primero se trata de “un marco de cooperación técnica e investigación destinada a dar respuesta inmediata y coordinada en eventos de emergencias sanitarias que afecten a ambas jurisdicciones”, y el otro para “promover el intercambio de procesos de formación a trabajadores de la salud mental con perspectiva de modelo con bases comunitarias”. Finalmente firmaron una adenda por 24 meses más al convenio de seguridad al firmado en 2024.