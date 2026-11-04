Kicillof destacó la visita de León XIV como un llamado contra el “individualismo” y la “crueldad”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la presentación del operativo por la inminente llegada del papa León XIV al territorio bonaerense y enmarcó la visita como un acontecimiento "histórico", con una fuerte impronta social. Durante su intervención, el mandatario sostuvo que el paso del sumo pontífice por el país representa un hecho de profunda trascendencia en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la desigualdad.

{{{htmlAmp}}}

“Contra el individualismo que se promueve desde distintas usinas de hoy, León XIV representa una voz de enorme potencia, una voz que nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, que no podemos naturalizar la crueldad y que ninguna sociedad se puede construir en base a la indiferencia o el abandono de los más débiles”, destacó Kicillof al abordar el impacto de las palabras del líder de la Iglesia católica.

En esa misma línea, remarcó que el papa sitúa en el centro del debate cuestiones estructurales como la pobreza, la dignidad laboral y los riesgos de un avance tecnológico que deshumanice las relaciones. "El progreso económico, científico y tecnológico solo puede llamarse progreso si mejora la vida de las personas. Si deja a millones afuera, concentra la riqueza y multiplica la exclusión no es verdadero progreso", enfatizó.

El mandatario provincial vinculó además la presencia de León XIV con la doctrina y la memoria de su antecesor. Subrayó que el pontífice continúa el camino de "nuestro papa Francisco", quien defendió la justicia social y a los sectores más vulnerables. Respecto a la imposibilidad de Francisco de retornar a su tierra natal, Kicillof expresó que "sus luchas, su recuerdo y su mensaje van a estar muy vivos" en estos días, y llamó a consolidar una Iglesia volcada a las calles y cercana a quienes sufren.

Asimismo, calificó como un gesto de enorme relevancia institucional y simbólica la decisión del pontífice de acudir al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, al considerarlo una definición clara de prioridades que busca visibilizar a quienes suelen quedar al margen.

Un megaoperativo de más de 30 mil personas coordinará la logística y la atención sanitaria

Para garantizar el normal desarrollo de las actividades y la seguridad de las multitudes que participarán de las celebraciones en Luján y Almirante Brown, la administración provincial coordinó un despliegue conjunto con la Iglesia y los municipios.

Las tareas son encabezadas operativamente por las áreas del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la jefa de asesores, Álvarez Rodríguez y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en lo que el gobernador definió como una logística de dimensión desproporcionada frente a los esquemas habituales.

El dispositivo contempla la movilización de más de 30 mil personas entre agentes públicos de distintas dependencias bonaerenses y voluntarios. En materia sanitaria, se montarán 51 postas de cuidado, 15 puestos médicos de complejidad, 4 hospitales de campaña, 8 unidades sanitarias móviles, 45 ambulancias, 2 helicópteros de emergencia y se dispusieron 8 hospitales provinciales de referencia.

La movilización de recursos contará además con 30 carpas eucarísticas, módulos sanitarios y pantallas gigantes, mientras que el gobierno habilitó el portal oficial visitadelpapapba.gba.gob.ar para centralizar la información de servicio y canalizar las consultas de los fieles.