En una nueva recorrida por el interior bonaerense, el gobernador Axel Kicillof visitó Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tres Arroyos, tres distritos del sur provincial de electorado conservador donde al peronismo le cuesta hacer pie. En Bahía Blanca recibió un encendido respaldo del intendente Federico Susbielles, cercano a la liga de intendentes y que esta vez se pronunció a favor de una candidatura presidencial del gobernador. “Le pido a Dios que lo bendiga. Que lo deje seguir caminando como camina, de una manera recta por la vida. Y fundamentalmente que le abra camino a nuevas responsabilidades, que usted se las merece”, le dijo. Durante las inundaciones, la gestión de Susbielles quedó desamparada por el gobierno de Javier Milei y pudo sostenerse gracias a la asistencia de la Provincia. El respaldo a Kicillof resonó en una ciudad donde todavía se recuerda la contundente victoria de La Libertad Avanza en las legislativas del año pasado.

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“Nadie cumplió con Bahía en los últimos 100 años como este señor que está aquí”, dijo Susbielles mientras señalaba a Kicillof. Sostuvo que, pese al abandono del Gobierno nacional, nunca se había hecho tanta obra pública en Bahía Blanca como ahora. “Cuando más lo necesitábamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo presente, acompañándonos y poniendo en marcha las obras necesarias para reconstruir la ciudad”, agregó. En el equipo del gobernador admitían que les había sorprendido el énfasis del respaldo de Susbielles, que no pertenece al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como, por ejemplo, el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, otro de los visitados de la jornada.

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“Lo que tiene que cambiar es la política, la orientación que eligió el Gobierno actual. Toto Caputo dijo que el riesgo país se fue por las nubes por culpa mía y yo estoy en Pehuen Có. Estoy acá inaugurando un parque solar. ¡Hermano, háganse cargo de una!”, lanzó Kicillof durante su paso por Coronel Rosales. Los tres distritos que visitó están gobernados por intendentes de Fuerza Patria, aunque el antiperonismo tiene un peso importante en el electorado. La Libertad Avanza ganó por amplio margen en Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tres Arroyos en las legislativas de octubre. En Bahía Blanca se impuso incluso después del displicente paso de Javier Milei por la ciudad tras las inundaciones, cuando les aseguró a los vecinos que confiaba en que podían arreglárselas solos.

La semana pasada, varios referentes de la liga de intendentes que integra Susbielles participaron del acto que organizó Sergio Massa por el Día de la Militancia. Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), entre otros, estuvieron en el encuentro de San Fernando, donde se mostró un armado que pareció desafiar al que viene construyendo Kicillof. Con los movimientos de la interna peronista cada vez más acelerados, el respaldo del intendente de Bahía Blanca a una candidatura presidencial del gobernador llamó especialmente la atención.