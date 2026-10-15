Kicillof recibió a petroleros y mineros: el “derrame” que no llega y agudiza la crisis

El gobernador Axel Kicillof recibió el miércoles por la tarde a unos 50 representantes de cámaras y pymes bonaerenses proveedoras de los sectores energético y minero, quienes contaron al dirigente cómo se encuentra la situación dentro del sector petrolero, minero y de las pymes. Entre los testimonios brindados, un factor fue unánime: la crisis está pegando en todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el “derrame” prometido no llega y a ello, Kicillof le propuso a los presentes debatir qué tipo de macroeconomía debe primar en el país el año que viene.

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El primero en tomar la palabra fue Leonardo Brkusic, director Ejecutivo del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP) quien afirmó que lo que estaban viviendo era “un momento de transición para el país”, y la vez era “un momento de oportunidades para el sector industrial” con el RIGI que impulsa el Gobierno Nacional.

“Las inversiones no derraman en los proveedores”, dijo y advirtió: “la discusión es ‘cuánto es local’ y ‘cuánto es chino’”. En esa línea, Brkusic detalló que “el 44% del sector petrolero desistió de contratar empleados”, el “38% está produciendo por debajo del 75% que es la capacidad instalada”, y el “16% despide personal”, aunque “menos que antes”.

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Diego Cons, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), tuvo un discurso similar. “A un tercio no le está yendo del todo mal; otro segmento de empresas se encuentra en un 20%, 25% abajo de la facturación anual esperada, y a otro segmento se le está complicando… algunos rolean, otros se reinventan”.

Amén de ello, Cons se mostró positivo de cara al futuro: “No tengo dudas de que la minería va a terminar traccionando, el tema es qué empresas están a la altura de las circunstancias hasta que la industria pueda empezar a derramar un poco más, como todos estamos esperando”.

Con una mirada más dispar, Daniel Rosato, de Pymes Argentinas de Berazategui, se refirió a las pequeñas y medianas empresas y dijo que “estamos cada vez más desgastados”. “Más de 30 mil empresas cerraron en Argentina y sigue pasando el tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? es difícil cuando tenemos un gobierno nacional que nos destruye y no hace nada por buscar la solución a que las pymes podamos ser sustentables”.

Otro empresario en alzar la voz fue David Granovsky, presidente de Inquinat, una campañía de tratamiento de agua: “Desde el advenimiento del RIGI, que lo suelen mostrar como una herramienta formidable, la mayoría de las empresas ligadas a la minería no hemos recibido ningún beneficio, sí por el contrario se ha reducido nuestra participación”.

Por su parte, Simón Blengino, gerente general de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro Energética (CAPIPE), explicó que “si bien hay oportunidades”, falta una “estrategia para las pymes”. “Este derrame no está llegando de manera pareja a toda la cadena”, cerró.

Finalmente, Elio del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgica de la República Argentina (ADIMRA), fue uno de los más críticos en relación a la situación actual: “El petróleo y gas cayeron un 5%, la minería un 5%; el uso de la capacidad instalada es del 39%, es un sector que se viene achicando y cada vez se usa menos. Son números muy duros…Entonces esto no es una foto, es una película”.

Es la macro: la mirada de Axel Kicillof

Tras la escucha de cada uno de los testimonios, el gobernador Axel Kicillof realizó un análisis de la situación actual y detalló una a una las medidas económicas tomadas por el gobierno libertario. Además explicó “la mentira de Milei”, al argumentar que las promesas de campaña “no se cumplieron”.

“Salarios planchados, un tipo de cambio estabilizado y una tasa de interés alta son parte del plan de la política anti inflacionaria junto con la apertura importadora que lo hacen para que no suban los precios”, enumeró. Sin embargo, advirtió: “Todo eso, desindustrializa, primariza, precariza, es recesivo y deteriora las condiciones de trabajo. Entonces cuando dicen ‘la macro anda bien’, ¿en dónde anda bien?”.

“Entonces, estabilizar determinadas variables ¿eso es que la macro ande bien? ¿Y el desempleo es la micro? ¿el salario es la micro? ¿el PBI es la micro? Entonces la macro no anda bien, anda horriblemente mal. Este es un modelo añejo, fracasado y repetido varias veces”, manifestó.

De esta manera, Kicillof dijo ver a mucho empresario “comerse el caramelito de que esto está buenísimo y que el costo que tenemos que pagar para no se qué. Esto no es nuevo, lo vivimos varias veces. Esto se arregla cambiando la macro, y eso no implica volverla inestable, sino cambiarla por otra macro. Y hay que discutir eso”.

Es así como le pidió a los presentes “construir” un país con la industria pujante: “Falta menos para que termine esta pesadilla. Los invito a trabajar para revertir esta situación; y es con ustedes, los empresarios”. “Porque sin industria no hay soberanía”, cerró.

Durante el encuentro se anunció una nueva Ronda de Negocios de Energía y Minería el próximo martes 1° de diciembre en el Teatro Argentino de La Plata, bajo el lema “Integración con valor agregado bonaerense”. La misma reunirá a las principales empresas de petróleo, gas, electricidad y minería con proveedores pyme bonaerenses en reuniones B2B, que se agendarán según las necesidades de abastecimiento declaradas por cada empresa compradora. La jornada incluirá, además, stands institucionales, espacios de networking y conversatorios sobre desarrollo de proveedores.

La participación será gratuita y ya confirmaron su asistencia más de 30 empresas compradoras, entre ellas Pan American Energy, Axion, Pampa Energía, Trafigura, TGS, TGN, Camuzzi, Metrogas, YPF Luz, Transener, Loma Negra y Cementos Avellaneda, además de ocho compradoras de Angola, Chile y Perú.

Las pymes interesadas en participar de la Ronda pueden inscribirse en el formulario disponible en gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios , el cual tiene carácter de preinscripción. La participación de cada pyme en la Ronda queda sujeta a que alguna de las empresas compradoras la seleccione para mantener una reunión. Por eso, es importante que las pymes completen el formulario con información detallada sobre su empresa, los productos y servicios que ofrecen y su experiencia con los sectores.