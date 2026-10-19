Kicillof lleva a Milei a la Justicia por los fondos hídricos, en medio de la parálisis de la obra pública y la amenaza de El Niño

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, denunciará penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por la presunta falta de ejecución de los recursos del Fondo Hídrico destinados a obras de prevención. La presentación apunta a determinar si hubo malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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El anuncio se realizó en La Plata, durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Según denunciaron los funcionarios, el Gobierno nacional ejecuta apenas uno de cada tres pesos del Fondo Hídrico, financiado con el impuesto a los combustibles. El reclamo pone el foco en el destino de esos recursos y en la falta de ejecución de obras hidráulicas preventivas, en un contexto en el que la infraestructura resulta clave para reducir el impacto de las inundaciones.

Katopodis explicó que cada ciudadano que carga nafta aporta a un fondo específico que funciona por ley hace más de 40 años y que fue respetado por todos los gobiernos democráticos. Estos tributos deben destinarse tanto al arreglo de rutas como a obras de infraestructura hidráulica. Según detalló el funcionario, el Fondo Hídrico acumula actualmente un saldo de 339.993 millones de pesos que no se volcaron a las obras correspondientes sino que, según la denuncia, habrían sido desviados hacia operaciones financieras.

De este modo, la gestión bonaerense avanza con dos medidas concretas por instrucción directa del gobernador. Por un lado, la acción judicial contra Milei y Caputo formaliza acusaciones por los delitos de malversación de caudales públicos (artículo 260 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249), retardo injustificado de pagos (artículo 264) y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículos 173, inciso 7°, y 174, inciso 5°).

El reclamo cobra urgencia ante la casi nula ejecución de los recursos en un contexto crítico, marcado por el impacto del fenómeno climático El Niño. Al respecto, el ministro advirtió que en el norte, noroeste y este bonaerense la saturación del suelo se agrava semana a semana, y detalló que la provincia realiza un seguimiento constante de la humedad, la capacidad de absorción y las precipitaciones. "No hay ninguna duda de que vamos a tener que afrontar una situación muy grave", enfatizó Katopodis.

Por otro lado, la Provincia confirmó su participación formal en la audiencia pública convocada para el próximo 26 de octubre, donde expresará su firme rechazo al proceso de privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). "En nombre de todos los bonaerenses rechazamos el tarifazo y todas las acciones que viene realizando AySA desde su privatización", sostuvo Katopodis.